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Евро
Италия
15.06.2024 22:00 - : -
Албания
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
14 июня 2024, 20:42 |
110
0

Италия – Албания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч Евро-2024 состоится 15 июня и стартует в 22:00

14 июня 2024, 20:42 |
110
0
Италия – Албания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

15 июня в 22:00 в немецком Дортмунде состоится матч 1-го тура группы В Евро-2024 между сборными Италии и Албании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе В, кроме Италии и Албании, играют Хорватия и Испания.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO и региональных каналах Суспільне.

Италия – Албания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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