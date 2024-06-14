Чемпионат Европы14 июня 2024, 20:42 |
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Италия – Албания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч Евро-2024 состоится 15 июня и стартует в 22:00
14 июня 2024, 20:42 |
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15 июня в 22:00 в немецком Дортмунде состоится матч 1-го тура группы В Евро-2024 между сборными Италии и Албании.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В группе В, кроме Италии и Албании, играют Хорватия и Испания.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO и региональных каналах Суспільне.
Италия – Албания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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