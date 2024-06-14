Тренер Румынии рассказал, за счет чего хочет одолеть Украину и остальных

Главный тренер сборной Румынии Эдвард Йорданеску накануне старта его команды в финальной части Евро-2024 охарактеризовал соперников по групповому этапу, а также рассказал, за счет чего его подопечные могут навязать конкуренцию более опытным командам Бельгии, Украины и Словакии.

«У наших соперников есть большая индивидуальная ценность: лучшие игроки Европы, лучшие тренеры, это опытные команды. Украина участвует в четвертом турнире подряд, если говорить о Словакии, то она проводит третий турнир подряд, Бельгия, наверное, устала от того, сколько европейских чемпионатов она сыграла. Мы постараемся компенсировать это большим трудом и энтузиазмом, которые будут использоваться сбалансированно», - сказал Йорданеску.

Напомним, первый матч на Евро-2024 сборная Румынии проведет против Украины. Игра состоится в ближайший понедельник, 17 июня.