Владельца итальянского клуба накачали наркотиками и ограбили

Владелец клуба Серии В «Пиза» Джузеппе Коррадо стал жертвой необычного ограбления. Это случилось на его вилле в Форте дей Марми.

Преступники пробрались в дом Коррадо и накачали его наркотиками, пока бизнесмен спал. Утром Коррадо заметил, что спал намного дольше обычного, а в доме беспорядки.

При этом преступники унесли далеко не все, что хотели забрать. Предположительно, их напугал сын Коррадо, который вернулся домой поздно ночью. Сообщается, что это уже далеко не первое ограбление подобными методами в данном регионе.

Сезон 2023/2024 «Пиза» завершила на 13-м месте в Серии В.