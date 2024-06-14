ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 июня

В пятницу, 14 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

22:00 Германия – Шотландияэ

1.30 – 6.27 – 11.70

03:00 Гватемала – Аргентина

40.00 – 13.00 – 1.05

ТЕННИС

16:30 Франческа Джонс – Эмма Радукану

5.59 – 1.15

17:00 Наоми Осака – Бьянка Андрееску

1.26 – 4.01