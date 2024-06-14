Другие новости14 июня 2024, 16:36 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 июня
Важные события во всех видах спорта
14 июня 2024, 16:36 |
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В пятницу, 14 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
22:00 Германия – Шотландияэ
03:00 Гватемала – Аргентина
ТЕННИС
16:30 Франческа Джонс – Эмма Радукану
17:00 Наоми Осака – Бьянка Андрееску
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