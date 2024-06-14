В профессиональном футболе Украины будет работать первая женщина-тренер

37-летняя Ия Андрущак, которая до этого полгода тренировала команду U-19 полтавской «Ворсклы», станет главным тренером второй клубной команды полтавчан, которая будет играть во Второй лиге предстоящего сезона-2024/2025.

Таким образом, Андрущак станет первой женщиной-тренером, которая будет работать в украинском профессиональном футболе.

Костяк команды «Ворскла-2» будет сформирован из игроков 2004 года рождения и младше – именно тех футболистов, с которыми работала Андрущак в команде U-19.

По итогам сезона-2023/2024 «Ворскла» U-19 заняла 9-е место в юношеском чемпионате Украины.

Ия Андрущак, будучи действующей футболисткой, сыграла за сборную Украины в 58 матчах. Также она в различных командах 5 раз становилась чемпионом Украины и 10 раз – победителем Кубка страны.