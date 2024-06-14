Чемпионат Европы14 июня 2024, 15:10 | Обновлено 14 июня 2024, 15:13
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Венгрия – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
15 июня второй день на Евро-2024 стартует в 16:00
14 июня 2024, 15:10 | Обновлено 14 июня 2024, 15:13
255
0
15 июня в 16:00 в немецком Кельне второй игровой день на Евро-2024 начнется матчем группы А между сборными Венгрии и Швейцарии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В группе A, кроме Венгрии и Швейцарии, играют Германия и Шотландия.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO и региональных каналах Суспільне.
Матч Евро-2024 Венгрия – Швейцария. Старт в 16:00
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