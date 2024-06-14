15 июня в 16:00 в немецком Кельне второй игровой день на Евро-2024 начнется матчем группы А между сборными Венгрии и Швейцарии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе A, кроме Венгрии и Швейцарии, играют Германия и Шотландия.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO и региональных каналах Суспільне.

Матч Евро-2024 Венгрия – Швейцария. Старт в 16:00