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Евро
Венгрия
15.06.2024 16:00 - : -
Швейцария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
14 июня 2024, 15:10 | Обновлено 14 июня 2024, 15:13
255
0

Венгрия – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 июня второй день на Евро-2024 стартует в 16:00

14 июня 2024, 15:10 | Обновлено 14 июня 2024, 15:13
255
0
Венгрия – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УЕФА

15 июня в 16:00 в немецком Кельне второй игровой день на Евро-2024 начнется матчем группы А между сборными Венгрии и Швейцарии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе A, кроме Венгрии и Швейцарии, играют Германия и Шотландия.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO и региональных каналах Суспільне.

Матч Евро-2024 Венгрия – Швейцария. Старт в 16:00

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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