ВИДЕО. Шахтер определил лучшего игрока сезона

«Шахтер» вместе с болельщиками определил лучшего игрока сезона 2023/24. Им стал полузащитник Георгий Судаков, который в голосовании опередил Даниила Сикана и Александра Зубкова.

– Спасибо за эту награду болельщикам, ведь именно они выбрали меня лучшим игроком. Также хочу поблагодарить партнеров по команде, главного тренера и весь штаб за то, что помогают мне становиться лучше. Очень приятно быть игроком сезона в «Шахтере», горжусь этим и испытываю невероятные эмоции. Однако я не хочу останавливаться на достигнутом, работаю дальше и имею высокие цели: одна из них – удачно выступить сейчас с национальной сборной Украины на чемпионате Европы. Что касается сезона, то он оказался довольно тяжелым. Начало чемпионата было не лучшим, но мы вовремя выровнялись и во втором круге очень прибавили. Конечно, жаль, что не удалось достичь большего в еврокубках, но победа в чемпионате и Кубке Украины – это для нашего клуба замечательное достижение, к которому мы упорно шли и ради которого усердно работали, поэтому считаю этот успех вполне закономерным.

Судаков в сезоне-2023/24 принял участие в 34 матчах «Шахтера», в которых забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач (УПЛ – 6 голов и 4 ассиста, Лига чемпионов и Лига Европы – по 1 голу, Кубок Украины – 2 гола и 2 ассиста).