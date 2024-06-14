Рейтинг фаворитов Евро-2024: Франция первая, Украина – в топ-12
Очередной рейтинг команд перед стартом чемпионата Европы
Известный портал ESPN перед стартом чемпионата Европы составил свой список фаворитов Евро-2024, где на первое место поставил сборную Франции, которая считается главным претендентом на триумф у многих сайтов и экспертов.
В топ-5, кроме Франции, находятся Португалия, Англия, Германия и Испания.
Сборная Украины занимает в рейтинге 12-е место.
Журналисты отметили, что «Украина вышла на Евро только через плей-офф, но группа на чемпионате мира такая, что второе место команда Сергея Реброва должна забирать. А в отборе было сложно рассчитывать на хорошие результаты, играя все матчи на выезде».
ESPN в составе Украины выделил Александра Зинченко, Михаила Мудрика и Артема Довбика.
Ранее портал Goal.com поставил Украину на 14-е место.
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