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  4. Рейтинг фаворитов Евро-2024: Франция первая, Украина – в топ-12
Чемпионат Европы
14 июня 2024, 10:48 |
635
2

Рейтинг фаворитов Евро-2024: Франция первая, Украина – в топ-12

Очередной рейтинг команд перед стартом чемпионата Европы

14 июня 2024, 10:48 |
635
2
Рейтинг фаворитов Евро-2024: Франция первая, Украина – в топ-12
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный портал ESPN перед стартом чемпионата Европы составил свой список фаворитов Евро-2024, где на первое место поставил сборную Франции, которая считается главным претендентом на триумф у многих сайтов и экспертов.

В топ-5, кроме Франции, находятся Португалия, Англия, Германия и Испания.

Сборная Украины занимает в рейтинге 12-е место.

Журналисты отметили, что «Украина вышла на Евро только через плей-офф, но группа на чемпионате мира такая, что второе место команда Сергея Реброва должна забирать. А в отборе было сложно рассчитывать на хорошие результаты, играя все матчи на выезде».

ESPN в составе Украины выделил Александра Зинченко, Михаила Мудрика и Артема Довбика.

Ранее портал Goal.com поставил Украину на 14-е место.

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Иван Зинченко Источник: ESPN
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Комментарии 2
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Владислав Рейский
Норм, хотя то таке, главное игру нормализовать и без травм
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+1
Sdag
Топ 12 ,  а также в топ 13, 14, 15 и ........... , боже,  какие клоуны. Рейтинг топ это № 1 и все остальные.
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0
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