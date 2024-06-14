Лионель МЕССИ: «Не вижу себя тренером. Но хочу остаться в футболе»

Бомбардир «Интера» Майами и сборной Аргентины Лионель Месси после завершения карьеры не собирается работать тренером, но хочет остаться в футболе.

«Я не готов уйти из футбола. Я занимался этим всю свою жизнь, я люблю играть в футбол. Я наслаждаюсь тренировками и матчами. Уже говорил, что не вижу себя тренером. Мне бы не хотелось им быть. Но в футболе и жизни такое случается, что никогда не угадаешь. Я все еще считаю это маловероятным».

«Хотелось бы иметь будущее, связанное с футболом, потому что это моя жизнь, мне это очень нравится», – сказал Месси.

Ранее игрок заявил, что «Интер» Майами станет его последним клубом.