Может открыть дорогу Довбику. Наполи готов продать форварда за 120 млн евро

По информации итальянских СМИ, новый тренер «Наполи» Антонио Конте готов к тому, что клуб летом продаст ведущего форварда Виктора Осимхена.

Учитывая клаусулу в 120 миллионов евро, единственным реальным претендентом сейчас является «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии. К игроку есть интерес из АПЛ, но «Челси» и «Арсенал» не готовы платить за Осимхена такие деньги.

Продажа футболиста может открыть дорогу к переходу в «Наполи» Артема Довбика. Известно, что неаполитанцы заинтересованы в украинском форварде «Жироны» и уже делали предложение.

Правда, сам Артем не уверен в этом варианте, учитывая тот факт, что команда в новом сезоне осталась без еврокубков.

Ранее «Наполи» делал предложение по хавбеку «Шахтера» Георгию Судакову, но украинский клуб отказался продавать лидера за 40 миллионов евро.