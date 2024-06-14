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  4. Может открыть дорогу Довбику. Наполи готов продать форварда за 120 млн евро
Италия
14 июня 2024, 09:10 |
966
0

Может открыть дорогу Довбику. Наполи готов продать форварда за 120 млн евро

Клуб обновит состав под нового тренера

14 июня 2024, 09:10 |
966
0
Может открыть дорогу Довбику. Наполи готов продать форварда за 120 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

По информации итальянских СМИ, новый тренер «Наполи» Антонио Конте готов к тому, что клуб летом продаст ведущего форварда Виктора Осимхена.

Учитывая клаусулу в 120 миллионов евро, единственным реальным претендентом сейчас является «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии. К игроку есть интерес из АПЛ, но «Челси» и «Арсенал» не готовы платить за Осимхена такие деньги.

Продажа футболиста может открыть дорогу к переходу в «Наполи» Артема Довбика. Известно, что неаполитанцы заинтересованы в украинском форварде «Жироны» и уже делали предложение.

Правда, сам Артем не уверен в этом варианте, учитывая тот факт, что команда в новом сезоне осталась без еврокубков.

Ранее «Наполи» делал предложение по хавбеку «Шахтера» Георгию Судакову, но украинский клуб отказался продавать лидера за 40 миллионов евро.

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Наполи Виктор Осимхен Аль-Ахли Джидда Артем Довбик трансферы трансферы Серии A
Иван Зинченко Источник: The Guardian
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