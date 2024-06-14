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  4. Большая битва. Челси, МЮ, Ман Сити и Бавария сражаются за молодого вингера
Англия
14 июня 2024, 07:11 |
1355
0

Большая битва. Челси, МЮ, Ман Сити и Бавария сражаются за молодого вингера

Кристал Пэлас готовится хорошо заработать на Олисе

14 июня 2024, 07:11 |
1355
0
Большая битва. Челси, МЮ, Ман Сити и Бавария сражаются за молодого вингера
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе

По информации британских СМИ, активная борьба развернулась за вингера Кристал Пэлас Майкла Олисе, которого хотят приобрести не только гранды АПЛ, но и Бавария.

Кроме мюнхенцев на игрока нацелились Челси, Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити. При этом все они готовы выплатить клаусулу в размере 60 миллионов фунтов.

Пока нет понимания, кто лидирует в гонке за 22-летнего футболиста.

Олисе в минувшем сезоне провел лишь 19 матчей, но забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.

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Майкл Олисе Кристал Пэлас Челси Бавария Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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