Большая битва. Челси, МЮ, Ман Сити и Бавария сражаются за молодого вингера

По информации британских СМИ, активная борьба развернулась за вингера Кристал Пэлас Майкла Олисе, которого хотят приобрести не только гранды АПЛ, но и Бавария.

Кроме мюнхенцев на игрока нацелились Челси, Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити. При этом все они готовы выплатить клаусулу в размере 60 миллионов фунтов.

Пока нет понимания, кто лидирует в гонке за 22-летнего футболиста.

Олисе в минувшем сезоне провел лишь 19 матчей, но забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.