Англия14 июня 2024, 07:11 |
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Большая битва. Челси, МЮ, Ман Сити и Бавария сражаются за молодого вингера
Кристал Пэлас готовится хорошо заработать на Олисе
14 июня 2024, 07:11 |
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По информации британских СМИ, активная борьба развернулась за вингера Кристал Пэлас Майкла Олисе, которого хотят приобрести не только гранды АПЛ, но и Бавария.
Кроме мюнхенцев на игрока нацелились Челси, Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити. При этом все они готовы выплатить клаусулу в размере 60 миллионов фунтов.
Пока нет понимания, кто лидирует в гонке за 22-летнего футболиста.
Олисе в минувшем сезоне провел лишь 19 матчей, но забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.
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