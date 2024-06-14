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14 июня 2024, 05:46 |
78
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

14 июня 2024, 05:46 |
78
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 июня
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 14 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Германия – Шотландия

Ggbet 1.30 – 6.27 – 11.70

03:00 Гватемала – Аргентина

Ggbet 37.00 – 13.00 – 1.05

КИБЕРСПОРТ

18:00 FaZe Clan – Team Vitality

Ggbet 2.28 – 1.64

21:00 Астралис – Virtus.pro

Ggbet 1.68 – 2.22

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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