Другие новости14 июня 2024, 05:46 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 июня
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
14 июня 2024, 05:46 |
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В пятницу, 14 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
22:00 Германия – Шотландия
03:00 Гватемала – Аргентина
КИБЕРСПОРТ
18:00 FaZe Clan – Team Vitality
21:00 Астралис – Virtus.pro
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