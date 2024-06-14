СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 июня

В пятницу, 14 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Германия – Шотландия

1.30 – 6.27 – 11.70

03:00 Гватемала – Аргентина

37.00 – 13.00 – 1.05

КИБЕРСПОРТ

18:00 FaZe Clan – Team Vitality

2.28 – 1.64

21:00 Астралис – Virtus.pro

1.68 – 2.22