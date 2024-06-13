Украина. Премьер лига13 июня 2024, 23:40 | Обновлено 13 июня 2024, 23:59
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ОФИЦИАЛЬНО. Черкасский клуб ЛНЗ подписал экс-капитана Черноморца
26-летний защитник Илья Путря будет выступать за клуб из Черкасс
13 июня 2024, 23:40 | Обновлено 13 июня 2024, 23:59
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Клуб ЛНЗ Черкассы в летнее межсезонье усилился опытным защитником.
26-летний Илья Путря, экс-капитан Черноморца, будет выступать за команду из Черкасс.
Защитник Илья Путря родился 15 мая 1998 в Бердянске. Рабочая нога – правая. Рост: 180 см, вес: 72 кг. Предыдущий клуб – Черноморец Одесса.
Контракт футболиста с клубом ЛНЗ начнет действовать 1 июля 2024 года. Путря выступит в футболке с игровым номером 33.
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