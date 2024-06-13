ОФИЦИАЛЬНО. Черкасский клуб ЛНЗ подписал экс-капитана Черноморца

Клуб ЛНЗ Черкассы в летнее межсезонье усилился опытным защитником.

26-летний Илья Путря, экс-капитан Черноморца, будет выступать за команду из Черкасс.

Защитник Илья Путря родился 15 мая 1998 в Бердянске. Рабочая нога – правая. Рост: 180 см, вес: 72 кг. Предыдущий клуб – Черноморец Одесса.

Контракт футболиста с клубом ЛНЗ начнет действовать 1 июля 2024 года. Путря выступит в футболке с игровым номером 33.