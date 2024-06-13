Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Черкасский клуб ЛНЗ подписал экс-капитана Черноморца
Украина. Премьер лига
13 июня 2024, 23:40 | Обновлено 13 июня 2024, 23:59
292
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черкасский клуб ЛНЗ подписал экс-капитана Черноморца

26-летний защитник Илья Путря будет выступать за клуб из Черкасс

13 июня 2024, 23:40 | Обновлено 13 июня 2024, 23:59
292
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черкасский клуб ЛНЗ подписал экс-капитана Черноморца
ФК ЛНЗ. Илья Путря

Клуб ЛНЗ Черкассы в летнее межсезонье усилился опытным защитником.

26-летний Илья Путря, экс-капитан Черноморца, будет выступать за команду из Черкасс.

Защитник Илья Путря родился 15 мая 1998 в Бердянске. Рабочая нога – правая. Рост: 180 см, вес: 72 кг. Предыдущий клуб – Черноморец Одесса.

Контракт футболиста с клубом ЛНЗ начнет действовать 1 июля 2024 года. Путря выступит в футболке с игровым номером 33.

По теме:
Довбик определился, где будет играть и отклонил предложения других клубов
Стало известно, где продолжит карьеру хавбек Черноморца
Клаусула в 20 миллионов евро. Реал Мадрид нашел замену Лунину
Илья Путря ЛНЗ Черкассы Черноморец Одесса трансферы УПЛ трансферы
Николай Степанюк Источник: ФК ЛНЗ
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определены лучший тренер и игрок сезона УПЛ 2023/24
Футбол | 13 июня 2024, 20:13 6
Определены лучший тренер и игрок сезона УПЛ 2023/24
Определены лучший тренер и игрок сезона УПЛ 2023/24

Марино Пушич и Георгий Судаков вместе с Шахтером выиграли золотые медали чемпионата

Довбику дали интересное прозвище в Италии
Футбол | 13 июня 2024, 11:49 6
Довбику дали интересное прозвище в Италии
Довбику дали интересное прозвище в Италии

Чуть ли не все гранды Серии А хотят подписать украинца

Непобежденный боксер хочет драться с Усиком. Вариант может заинтересовать
Бокс | 13.06.2024, 06:55
Непобежденный боксер хочет драться с Усиком. Вариант может заинтересовать
Непобежденный боксер хочет драться с Усиком. Вариант может заинтересовать
Арсенал шокировал Зинченко своим решением накануне Евро-2024
Футбол | 13.06.2024, 17:53
Арсенал шокировал Зинченко своим решением накануне Евро-2024
Арсенал шокировал Зинченко своим решением накануне Евро-2024
Анчелотти грозит 5 лет тюрьмы. Стала известна причина
Футбол | 13.06.2024, 21:21
Анчелотти грозит 5 лет тюрьмы. Стала известна причина
Анчелотти грозит 5 лет тюрьмы. Стала известна причина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Иньеста назвал лучшего футболиста всех времен
Легендарный Иньеста назвал лучшего футболиста всех времен
12.06.2024, 08:30
Футбол
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
13.06.2024, 18:47
Футбол
Место Усика шокирует. Портал BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
Место Усика шокирует. Портал BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
12.06.2024, 07:32 16
Бокс
Усик посоветовал дерзкому блогеру перестать заниматься боксом
Усик посоветовал дерзкому блогеру перестать заниматься боксом
12.06.2024, 12:15 1
Бокс
Отношения с Карло испорчены. Топ-клуб с украинцем хочет купить Лунина
Отношения с Карло испорчены. Топ-клуб с украинцем хочет купить Лунина
12.06.2024, 10:19 5
Футбол
Артем ДОВБИК – Георгию Судакову: «70 миллионов нет»
Артем ДОВБИК – Георгию Судакову: «70 миллионов нет»
13.06.2024, 07:01 10
Футбол
Красюк забавно отреагировал на начало подготовки Фьюри к реваншу с Усиком
Красюк забавно отреагировал на начало подготовки Фьюри к реваншу с Усиком
13.06.2024, 14:59 1
Бокс
Моуриньо назвал лучшего игрока поколения, которого хотел бы подписать
Моуриньо назвал лучшего игрока поколения, которого хотел бы подписать
13.06.2024, 02:50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем