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Украина. Премьер лига
13 июня 2024, 23:23 | Обновлено 13 июня 2024, 23:37
322
0

Стало известно, где продолжит карьеру хавбек Черноморца

Богдан Бойчук летом станет игроком черновицкой Буковины

13 июня 2024, 23:23 | Обновлено 13 июня 2024, 23:37
322
0
Стало известно, где продолжит карьеру хавбек Черноморца
ФК Черноморец. Богдан Бойчук

Украинский полузащитник Богдан Бойчук отказался продлевать контракт с одесским «Черноморцем».

Как сообщает ТаТоТаке, 28-летний хавбек подписал контракт с черновицкой «Буковиной», сохранив финансовые условия, на которых выступал в УПЛ.

В сезоне 2023/24 Богдан Бойчук за «Черноморец» в УПЛ сыграл 24 матча и забил 4 гола.

Руководство «Черноморца» решило не отпускать другого основного игрока – Андрея Штогрина, по которому в клуб поступило предложение из Греции.

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Богдан Бойчук Черноморец Одесса Буковина Черновцы трансферы трансферы УПЛ Андрей Штогрин ТаТоТаке Первая лига Украины
Николай Степанюк Источник: ТаТоТаке
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