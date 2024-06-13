Украина. Премьер лига13 июня 2024, 23:23 | Обновлено 13 июня 2024, 23:37
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Стало известно, где продолжит карьеру хавбек Черноморца
Богдан Бойчук летом станет игроком черновицкой Буковины
13 июня 2024, 23:23 | Обновлено 13 июня 2024, 23:37
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Украинский полузащитник Богдан Бойчук отказался продлевать контракт с одесским «Черноморцем».
Как сообщает ТаТоТаке, 28-летний хавбек подписал контракт с черновицкой «Буковиной», сохранив финансовые условия, на которых выступал в УПЛ.
В сезоне 2023/24 Богдан Бойчук за «Черноморец» в УПЛ сыграл 24 матча и забил 4 гола.
Руководство «Черноморца» решило не отпускать другого основного игрока – Андрея Штогрина, по которому в клуб поступило предложение из Греции.
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