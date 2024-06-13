Стало известно, где продолжит карьеру хавбек Черноморца

Украинский полузащитник Богдан Бойчук отказался продлевать контракт с одесским «Черноморцем».

Как сообщает ТаТоТаке, 28-летний хавбек подписал контракт с черновицкой «Буковиной», сохранив финансовые условия, на которых выступал в УПЛ.

В сезоне 2023/24 Богдан Бойчук за «Черноморец» в УПЛ сыграл 24 матча и забил 4 гола.

Руководство «Черноморца» решило не отпускать другого основного игрока – Андрея Штогрина, по которому в клуб поступило предложение из Греции.