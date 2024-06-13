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  4. Шахтер сделал предложение по центрбеку сборной Туниса Алаа Граму – источник
Украина. Премьер лига
13 июня 2024, 22:17 | Обновлено 13 июня 2024, 22:18
883
1

Шахтер сделал предложение по центрбеку сборной Туниса Алаа Граму – источник

«Горняки» конкурируют за талантливого африканца с клубом из россии

13 июня 2024, 22:17 | Обновлено 13 июня 2024, 22:18
883
1
Шахтер сделал предложение по центрбеку сборной Туниса Алаа Граму – источник
ФК Сфаксьен. Алаа Грам

Чемпион Украины «Шахтер» сделал предложение о покупке 22-летнего центрбека «Сфаксьена» и сборной Туниса Алаа Грама.

За молодого африканца «горняки» готовы заплатить 1,4 миллиона евро, сообщает журналист Ахмед Адала.

Также «Сфаксьен» получил предложение по Граму от российских «Крыльев Советов», которые готовы заплатить лишь 700 тысяч евро, однако гарантируют тунисцам 50% от следующей продажи футболиста.

По информации других источников, «Шахтер» выражает готовность при необходимости повысить предложение до 2 миллионов евро, однако также на Грама претендуют клубы из Саудовской Аравии и Франции.

Алаа Грам считается одним из самых перспективных защитников, выступающий на текущий момент на африканском континенте.

В его активе 3 матча за сборную Туниса, а контракт со «Сфаксьеном» у игрока истекает через год – в июне 2025-го.

Transfermarkt оценивает Грама в 1,2 миллиона евро.

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Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы Крылья Советов Самара сборная Туниса по футболу
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Gargantua
им таджика мало?
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