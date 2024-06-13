ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Днепра-1 перешел из Ариса в Алахуэленсе
Рональд Матаррита вернулся в Коста-Рику
29-летний левый фулбек Рональд Матаррита, известный в Украине по выступлениям за «Днепр-1», продолжит карьеру в «Алахуэленсе».
Футболист перешел в клуб из Коста-Рики, воспитанником которого и является, на правах свободного агента и подписал контракт на два сезона.
За «Арис» Матаррита выступал с лета минувшего года, однако провел в греческой команде только 4 официальных поединка в рамках сезона-2023/24.
В «Днепре-1» костариканец также не задержался, отыграв лишь вторую половину сезона-2022/23. Всего за «спортклубовцев» Матаррита сыграл 9 официальных поединков.
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