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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Днепра-1 перешел из Ариса в Алахуэленсе
Греция
13 июня 2024, 21:10 |
354
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Днепра-1 перешел из Ариса в Алахуэленсе

Рональд Матаррита вернулся в Коста-Рику

13 июня 2024, 21:10 |
354
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Днепра-1 перешел из Ариса в Алахуэленсе
lda.cr

29-летний левый фулбек Рональд Матаррита, известный в Украине по выступлениям за «Днепр-1», продолжит карьеру в «Алахуэленсе».

Футболист перешел в клуб из Коста-Рики, воспитанником которого и является, на правах свободного агента и подписал контракт на два сезона.

За «Арис» Матаррита выступал с лета минувшего года, однако провел в греческой команде только 4 официальных поединка в рамках сезона-2023/24.

В «Днепре-1» костариканец также не задержался, отыграв лишь вторую половину сезона-2022/23. Всего за «спортклубовцев» Матаррита сыграл 9 официальных поединков.

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Алексей Сливченко Источник: ФК Алахуэленсе
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