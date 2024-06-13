Анчелотти грозит 5 лет тюрьмы. Стала известна причина

65-летнему итальянскому специалисту Карло Анчелотти, который возглавляет мадридский «Реал», грозит 5 лет лишения свободы.

Как сообщает EL Mundo, прокуратура Испании обвиняет Анчелотти в неуплате налогов.

По версии следствия, итальянец в период с 2014 по 2015 годы не выплатил более 1 миллиона евро налогов.

Анчелотти совершил налоговое мошенничество на сумму 386 361,93 евро в 2014 году и 675 718,76 евро в 2015 году. За первое преступление прокуратура требует 2 года лишения свободы, за махинации год спустя – 3.

Анчелотти укрывал доходы от имиджевых прав (2 миллиона от Реала) через офшоры на Британских Виргинских островах, через компанию Vapia Limited. Через эту же компанию тренер «Реала» провел несколько контрактов на общую сумму 2,5 млн евро.

Адвокаты сообщают, что итальянец внес залог, однако по неизвестным причинам это не было документировано. Поэтому они требуют пересмотреть запросы прокуратуры по поводу наказания, поскольку Карло уже покрыл значительную часть суммы.