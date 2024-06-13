Надаль объяснил пропуск Уимблдона 2024
Легендарный испанец взял паузу
Испанский теннисист Рафаэль Надаль, который является 22-кратным победителем турниров Grand Slam, прокомментировал новость о том, что не будет выступать на Уимблдонском турнире в этом году.
«На послематчевой пресс-конференции на Ролан Гаррос меня спросили о моем летнем календаре, и с тех пор я тренируюсь на грунте. Вчера было объявлено, что я сыграю на летних Олимпийских играх в Париже – моей последней Олимпиаде.
С этой целью мы считаем, что лучше для моего тела – не менять покрытие и до тех пор продолжать играть на грунте. Именно по этой причине я пропущу участие в чемпионате этого года на Уимблдоне», – написал Надаль в сториз инстаграма.
Ранее Рафаэль Надаль отреагировал на победу Карлоса Алькараса на Ролан Гаррос 2024.
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