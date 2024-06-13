«Давно я такого не помню». Яремчук удивлен составом сборной Украины

Форвард сборной Украины Роман Яремчук приятно удивлен нынешним составом сборной Украины, отметив целый ряд топовых исполнителей.

«Конечно, с такими мастерами приятно играть на футбольном поле. Такое слово я не просто так выбрал, потому что мне приходилось играть со многими футболистами, и это действительно очень качественные игроки, мастера своего дела. Витя Цыганков покоряет Ла Лигу, Жора Судаков сейчас тоже на большом счету в Европе. Приятно играть с такими футболистами. У нас достаточно большой состав. На замене есть тот же Малиновский, Сидорчук. Все футболисты с достаточно высоким классом».

«Давно я не помню, чтобы у нашей сборной был такой выбор игроков. Если кто один выпадает, то это можно не заметить, другой футболист выйдет и сыграет не хуже, а то и лучше. Серьезные турниры выигрываются не 11 игроками, а всеми 26», – сказал Яремчук.

Сборная Украины начнет Евро-2024 17 июня матчем с Румынией.