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Чемпионат Европы
13 июня 2024, 13:45 | Обновлено 13 июня 2024, 13:49
4714
12

«Давно я такого не помню». Яремчук удивлен составом сборной Украины

Форвард приятно впечатлен подбором игроков

13 июня 2024, 13:45 | Обновлено 13 июня 2024, 13:49
4714
12
«Давно я такого не помню». Яремчук удивлен составом сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Форвард сборной Украины Роман Яремчук приятно удивлен нынешним составом сборной Украины, отметив целый ряд топовых исполнителей.

«Конечно, с такими мастерами приятно играть на футбольном поле. Такое слово я не просто так выбрал, потому что мне приходилось играть со многими футболистами, и это действительно очень качественные игроки, мастера своего дела. Витя Цыганков покоряет Ла Лигу, Жора Судаков сейчас тоже на большом счету в Европе. Приятно играть с такими футболистами. У нас достаточно большой состав. На замене есть тот же Малиновский, Сидорчук. Все футболисты с достаточно высоким классом».

«Давно я не помню, чтобы у нашей сборной был такой выбор игроков. Если кто один выпадает, то это можно не заметить, другой футболист выйдет и сыграет не хуже, а то и лучше. Серьезные турниры выигрываются не 11 игроками, а всеми 26», – сказал Яремчук.

Сборная Украины начнет Евро-2024 17 июня матчем с Румынией.

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сборная Украины по футболу Роман Яремчук Евро-2024 Виктор Цыганков Георгий Судаков
Иван Зинченко Источник: ВЗбирна
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Комментарии 12
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Harun Bakircioğlu
Полузащита слабей, чем три-четыре года назад. Малиновский был лучшим ассистентом Серии А и из-за штрафной больше него в топ-5 забивал только Месси, Зинченко играл с Гвардиолой в финале ЛЧ, а не сидел в Арсенале, Степаненко был моложе и расторопней. А кто вместо них? Бражко, Шапаренко, Судаков? Ну им в Европе надо еще много поиграть, чтобы набраться опыта, которого не получить в УПЛ. Опыт сын ошибок трудных, ниоткуда сам по себе не возьмется. Яремчук сам уже не тот.
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+3
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Gargantua
индивидуальный уровень очень высокий
но до последнего момента налаженной коллективной игры я так и не вижу
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+2
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didora
З будь-яким складом можна грати. Тільки ж треба виходити на поле і ГРАТИ!!!
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0
onco-clown
особенно по вратарям сейчас выбор как никогда
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0
onco-clown
состав хорош с качественным перекосом в сторону атаки, по защите прям уверенности нет
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0
Fred1
Тренер сєпар грьобаний.
Склад даунбасовци одні-трупін, мудаков, конопля, стапаненка, матвієнка, шапаренка, зубков.
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-12
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rosti79
Состав дно
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