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  4. Любенович остается? Минай объявил планы подготовки к сезону
Украина. Первая лига
13 июня 2024, 12:28 |
788
0

Любенович остается? Минай объявил планы подготовки к сезону

Похоже, пока что тренер продолжит работу с командой

13 июня 2024, 12:28 |
788
0
Любенович остается? Минай объявил планы подготовки к сезону
ФК Минай

«Минай», который по итогам сезона вылетел в Первую лигу, объявил о том, что команда начнет подготовку к новому чемпионату 17 июня. Команда соберется на клубной базе вместе с тренером Желько Любеновичем.

Клуб дал понять, что наставник остается. Ранее «Ингулец» официально сообщил о подписании Любеновича, на затем сделка сорвалась и специалист пока что остается в «Минае».

Сейчас тренер занимается подбором соперников для спаррингов и комплектованием команды.

Клуб сообщил, что состав покинули Дмитрий Немчанинов, Сергей Петько и Василий Вашкеба.

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Минай Первая лига Украины Желько Любенович чемпионат Украины по футболу Дмитрий Немчанинов Сергей Петько трансферы
Иван Зинченко Источник: ФК Минай
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