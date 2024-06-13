Любенович остается? Минай объявил планы подготовки к сезону
Похоже, пока что тренер продолжит работу с командой
«Минай», который по итогам сезона вылетел в Первую лигу, объявил о том, что команда начнет подготовку к новому чемпионату 17 июня. Команда соберется на клубной базе вместе с тренером Желько Любеновичем.
Клуб дал понять, что наставник остается. Ранее «Ингулец» официально сообщил о подписании Любеновича, на затем сделка сорвалась и специалист пока что остается в «Минае».
Сейчас тренер занимается подбором соперников для спаррингов и комплектованием команды.
Клуб сообщил, что состав покинули Дмитрий Немчанинов, Сергей Петько и Василий Вашкеба.
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