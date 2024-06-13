Первый трансфер нового тренера. Бавария подписывает защитника за 30 млн

«Бавария активировала клаусулу в контракте центрального защитника «Штутгарта» Хироки Ито, который перейдет в мюнхенскую команду за 30 миллионов евро.

Игрок подпишет договор на 5 лет.

25-летний японец был основным игроком команды, которая финишировала на второй позиции и сыграет в Лиге чемпионов. Ито провел 29 матчей и сделал 2 ассиста.

Хироки станет первым трансфером «Баварии» после назначения тренером Венсана Компани.