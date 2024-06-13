Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первый трансфер нового тренера. Бавария подписывает защитника за 30 млн
Германия
13 июня 2024, 11:12 |
1221
1

Первый трансфер нового тренера. Бавария подписывает защитника за 30 млн

В Мюнхен переедет Хироки Ито

13 июня 2024, 11:12 |
1221
1
Первый трансфер нового тренера. Бавария подписывает защитника за 30 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Хироки Ито

«Бавария активировала клаусулу в контракте центрального защитника «Штутгарта» Хироки Ито, который перейдет в мюнхенскую команду за 30 миллионов евро.

Игрок подпишет договор на 5 лет.

25-летний японец был основным игроком команды, которая финишировала на второй позиции и сыграет в Лиге чемпионов. Ито провел 29 матчей и сделал 2 ассиста.

Хироки станет первым трансфером «Баварии» после назначения тренером Венсана Компани.

По теме:
Большие деньги. Новичок Вереса получил рекордный контракт
Основной хавбек Зари переходит в Металлист 1925
Словенский защитник Черноморца: 80%, что контракт продлевать не буду
Бавария Штутгарт трансферы трансферы Бундеслиги чемпионат Германии по футболу
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кто составлял рейтинг? Назван лучший боксер в истории Украины. Это не Усик
Бокс | 13 июня 2024, 07:20 7
Кто составлял рейтинг? Назван лучший боксер в истории Украины. Это не Усик
Кто составлял рейтинг? Назван лучший боксер в истории Украины. Это не Усик

По версии BoxRec, самым успешным украинцем является Василий Ломаченко

От Гончаренко до Ваната: 10 динамовцев – лучших снайперов чемпионата страны
Футбол | 13 июня 2024, 08:17 6
От Гончаренко до Ваната: 10 динамовцев – лучших снайперов чемпионата страны
От Гончаренко до Ваната: 10 динамовцев – лучших снайперов чемпионата страны

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о динамовских голеадорах

Сыграет ли на Евро? Врач сборной Украины рассказал детали травмы Миколенко
Футбол | 12.06.2024, 21:45
Сыграет ли на Евро? Врач сборной Украины рассказал детали травмы Миколенко
Сыграет ли на Евро? Врач сборной Украины рассказал детали травмы Миколенко
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 июня
Футбол | 13.06.2024, 11:00
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 июня
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 июня
СМИ издеваются над Фьюри: «Его нокаутировал тротуар. Обычный день чемпиона»
Бокс | 12.06.2024, 18:11
СМИ издеваются над Фьюри: «Его нокаутировал тротуар. Обычный день чемпиона»
СМИ издеваются над Фьюри: «Его нокаутировал тротуар. Обычный день чемпиона»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
теперь у них будет тандем из корейца и японца в центре защиты.
кореец в первый сезон разочаровал,я ожидал от него больше
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик назвал величайшего хевивейтера в истории бокса
Усик назвал величайшего хевивейтера в истории бокса
11.06.2024, 12:05 2
Бокс
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
12.06.2024, 10:14 7
Футбол
Разгром с травмой лидера защиты. Украина не заметила сопротивление Молдовы
Разгром с травмой лидера защиты. Украина не заметила сопротивление Молдовы
11.06.2024, 20:59 90
Футбол
Окружение Фьюри обеспокоено его реакцией на поражение Усику. Что случилось?
Окружение Фьюри обеспокоено его реакцией на поражение Усику. Что случилось?
12.06.2024, 15:55 7
Бокс
Не Мудрик или Довбик. Луческу назвал самого важного игрока сборной Украины
Не Мудрик или Довбик. Луческу назвал самого важного игрока сборной Украины
12.06.2024, 10:39 4
Футбол
ЦЫГАНЫК: «Мой отец – русский. После ляпа Филимонова выбросил телевизор»
ЦЫГАНЫК: «Мой отец – русский. После ляпа Филимонова выбросил телевизор»
12.06.2024, 12:57 43
Футбол
Мы все там были. Фанаты поддержали Фьюри, который упал пьяный возле бара
Мы все там были. Фанаты поддержали Фьюри, который упал пьяный возле бара
11.06.2024, 11:59 10
Бокс
Отношения с Карло испорчены. Топ-клуб с украинцем хочет купить Лунина
Отношения с Карло испорчены. Топ-клуб с украинцем хочет купить Лунина
12.06.2024, 10:19 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем