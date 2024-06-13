Гарри КЕЙН: «Англия заслужила статус фаворита Евро-2024»

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн считает, что национальная команда заслужила статус одного из фаворитов чемпионата Европы.

«Я думаю, что эта команда – одна из лучших, если не лучшая, которая у нас была, с точки зрения формы и сезона, который был у многих наших игроков. У нас много молодых и талантливых игроков, которые не испытывают страха и просто хотят выйти на поле и играть».

«Я думаю, что мы заслужили право на этот статус фаворита благодаря нашим результатам на предыдущих турниров. Но мы еще не выигрывали Евро, поэтому мы постараемся переписать историю здесь. Это цель, которую мы поставили перед собой, но мы знаем, что впереди нас ждет долгий и трудный путь».

«Нужно убедиться, что мы все делаем правильно, потому что на таких турнирах, если ты не выкладываешься на 100 процентов, тебя могут наказать», – сказал Кейн.

Англия сыграет в группе с Сербией, Данией и Словенией.