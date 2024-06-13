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  4. Кривбасс готовится к еврокубкам. Известны трансферные планы клуба
Украина. Премьер лига
13 июня 2024, 10:10 |
721
1

Кривбасс готовится к еврокубкам. Известны трансферные планы клуба

Клуб ведет переговоры с потенциальными новичками

13 июня 2024, 10:10 |
721
1
Кривбасс готовится к еврокубкам. Известны трансферные планы клуба
ФК Кривбасс

По информации журналиста Виктора Вацко «Крибвасс» в спокойном режиме готовиться к новому сезону и комплектует команду перед стартом в еврокубках.

На продаже Даниила Бескоровайного в «Полесье», о которой еще не объявили официально, клуб заработает около миллиона евро. Есть готовность продать левого защитника Ивана Дибанго. Вместо него планируется подписать Александра Драмбаева из «Шахтера», а также молодого африканского защитника в центр обороны.

Кроме того, менеджмент этим летом не планирует продавать основного защитника Тимура Стецькова на которого нацелены «Карпаты». Игрок готов остаться в команде Юрия Вернидуба, а «Кривбасс» хочет продлить с ним контракт.

Руководство в атаку намерено подписать двух вингеров и центрфорварда, чтобы в новом сезоне конкурировать в трех турнирах.

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Кривбасс Кривой Рог трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу Александр Драмбаев Даниил Бескоровайный Тимур Стецьков Иван Дибанго
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
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Gargantua
за миллион я бы купил Стецькова а не Бескоровайного
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