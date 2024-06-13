Кривбасс готовится к еврокубкам. Известны трансферные планы клуба

По информации журналиста Виктора Вацко «Крибвасс» в спокойном режиме готовиться к новому сезону и комплектует команду перед стартом в еврокубках.

На продаже Даниила Бескоровайного в «Полесье», о которой еще не объявили официально, клуб заработает около миллиона евро. Есть готовность продать левого защитника Ивана Дибанго. Вместо него планируется подписать Александра Драмбаева из «Шахтера», а также молодого африканского защитника в центр обороны.

Кроме того, менеджмент этим летом не планирует продавать основного защитника Тимура Стецькова на которого нацелены «Карпаты». Игрок готов остаться в команде Юрия Вернидуба, а «Кривбасс» хочет продлить с ним контракт.

Руководство в атаку намерено подписать двух вингеров и центрфорварда, чтобы в новом сезоне конкурировать в трех турнирах.