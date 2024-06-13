Дарья Снигур – Эмма Радукану. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда в Ноттингеме
13 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (№127 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Ноттингеме.
В поединке второго раунда укрианка сразится против чемпионки US Open 2021 Эммы Радукану. Время начала встречи – 13:30 по Киеву.
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Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Франческой Джонс (№249 WTA) или Эшлин Крюгер (№70 WTA).
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