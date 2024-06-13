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WTA
13 июня 2024, 09:48 | Обновлено 13 июня 2024, 09:49
69
0

Дарья Снигур – Эмма Радукану. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда в Ноттингеме

13 июня 2024, 09:48 | Обновлено 13 июня 2024, 09:49
69
0
Дарья Снигур – Эмма Радукану. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

13 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (№127 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Ноттингеме.

В поединке второго раунда укрианка сразится против чемпионки US Open 2021 Эммы Радукану. Время начала встречи – 13:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Франческой Джонс (№249 WTA) или Эшлин Крюгер (№70 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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