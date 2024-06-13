У Черноморца есть предложение по основному защитнику. Сколько дают?
За Салюка предложили 600 тысяч евро
Клуб Первой лиги «Металлист 1925» сделал «Черноморцу» предложение по основному центральному защитнику Владимиру Салюку. Сообщается, что одесскому клубу дают 600 тысяч евро.
Однако «Черноморец» пока не принял предложение и все еще торгуется. Ранее интерес к игроку приписывали «Карпатам» и другим клубам, но никто договориться о трансфере не смог.
При этом контракт 21-летнего Салюка истекает уже через год. В минувшем сезоне Владимир провел 30 матчей.
В составе команды Романа Григорчука после сезона осталось пять игроков, но в среду клуб объявил о подписании Артура Рудько и Богдана Бутко.
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