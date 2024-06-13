СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 июня

В четверг, 13 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Эспаньол – Спортинг Хихон

1.99 – 3.35

ТЕННИС

13:30 Эмма Радукану – Дарья Снигур

1.33 – 3.32

КИБЕРСПОРТ

14:00 SAW – Astralis

4.23 – 1.22

16:30 FaZe Clan – NaVi

1.60 – 2.32

21:30 Vitrus.pro – Team Spirit

3.88 – 1.25