Другие новости13 июня 2024, 01:51 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 июня
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
13 июня 2024, 01:51 |
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В четверг, 13 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
22:00 Эспаньол – Спортинг Хихон
ТЕННИС
13:30 Эмма Радукану – Дарья Снигур
КИБЕРСПОРТ
14:00 SAW – Astralis
16:30 FaZe Clan – NaVi
21:30 Vitrus.pro – Team Spirit
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