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13 июня 2024, 01:51 |
14
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

13 июня 2024, 01:51 |
14
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 июня
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 13 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Эспаньол – Спортинг Хихон

Ggbet 1.99 – 3.35

ТЕННИС

13:30 Эмма Радукану – Дарья Снигур

Ggbet 1.33 – 3.32

КИБЕРСПОРТ

14:00 SAW – Astralis

Ggbet 4.23 – 1.22

16:30 FaZe Clan – NaVi

Ggbet 1.60 – 2.32

21:30 Vitrus.pro – Team Spirit

Ggbet 3.88 – 1.25

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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