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Испания
13 июня 2024, 01:52 | Обновлено 13 июня 2024, 01:58
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Известен первый финалист плей-офф повышения в испанскую Ла Лигу

«Овьедо» в полуфинале прошел «Эйбар»

13 июня 2024, 01:52 | Обновлено 13 июня 2024, 01:58
160
0
Известен первый финалист плей-офф повышения в испанскую Ла Лигу
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду 12 июня, в Испании состоялся второй матч полуфинальной серии плей-офф за повышение в классе в Ла Лигу. Отношения между собой выяснили «Эйбар» и «Овьедо».

Фаворитом поединка был «Эйбар», игравший дома, но победили гости из Овьедо – 2:0. Эта победа позволила астурийцам добиться общего перевеса над соперником и выйти в финал стыкового турнира – первая встреча команд принесла ничью 0:0.

Второго участника финала определяют «Эспаньол» и «Спортинг» Хихон. 13 июня они проведут второй поединок. Первая игра, состоявшаяся в Хихоне, завершилась победой гостей из столицы Каталонии со счетом 1:0.

Плей-офф за повышение в Ла Лигу. Полуфинал. Вторая игра

«Эйбар» – «Овьедо» – 0:2

Голы: Алемао, 59, Мояно, 79.

Первый матч – 0:0

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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