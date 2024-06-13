Известен первый финалист плей-офф повышения в испанскую Ла Лигу

В среду 12 июня, в Испании состоялся второй матч полуфинальной серии плей-офф за повышение в классе в Ла Лигу. Отношения между собой выяснили «Эйбар» и «Овьедо».

Фаворитом поединка был «Эйбар», игравший дома, но победили гости из Овьедо – 2:0. Эта победа позволила астурийцам добиться общего перевеса над соперником и выйти в финал стыкового турнира – первая встреча команд принесла ничью 0:0.

Второго участника финала определяют «Эспаньол» и «Спортинг» Хихон. 13 июня они проведут второй поединок. Первая игра, состоявшаяся в Хихоне, завершилась победой гостей из столицы Каталонии со счетом 1:0.

Плей-офф за повышение в Ла Лигу. Полуфинал. Вторая игра

«Эйбар» – «Овьедо» – 0:2

Голы: Алемао, 59, Мояно, 79.

Первый матч – 0:0