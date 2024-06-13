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Чемпионат Бразилии
Интернасьонал
14.06.2024 02:00 - : -
Сан-Паулу
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Бразилия
13 июня 2024, 01:39 | Обновлено 13 июня 2024, 01:42
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0

Интернасьонал – Сан-Паулу. Прогноз и анонс на матч чемпионата Бразилии

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

13 июня 2024, 01:39 | Обновлено 13 июня 2024, 01:42
21
0
Интернасьонал – Сан-Паулу. Прогноз и анонс на матч чемпионата Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine

14 июня на «Эштадиу Жозе Пинейру Борда» пройдет матч 8-го тура Серии А Бразилии, в котором «Интернасьонал» встретится с «Сан-Паулу». Поединок начнется в 02:00 по киевскому времени.

Интернасьонал

Команда достаточно популярна, но не особенно успешна в последние годы. В прошлом сезоне, например, было только девятое итоговое место в Серии А. Это позволило бразильцам отправиться в Копа Судамерикана, и там они вели спор за второе место с Дельфином. К очному поединку стороны подошли с одинаковым результатом - по 8 очков. В итоге дома с эквадорцами за счет единственного гола Аларио на 68-й минуте получилось выиграть, и эти 1:0 и обеспечили итоговое завоевание второго места. При этом в чемпионате штата Гаушу клуб проиграл по пенальти Жувентуде. Зато получилось начать национальную Серию А с пары побед, над Баией и Палмейрас. Потом, правда, оступились, уступив 0:1 на поле Атлетико Паранаэнсе. Но потом уже была ничья с Атлетико Гоияниенсе, а в июне обыграли Куябу.

Ставки на матч Интернасьонал – Сан-Паулу

Сан-Паулу

Клуб закончил прошлый сезон только на 11-м месте в Бразилейрао. Но при этом получилось выиграть кубок страны (а зимой - еще и Суперкубок Бразилии). Этот результат позволил отправиться в Копу Либертадорес. Там команда набрала 13 очков, столько же, сколько и Тальерес, в итоге даже по дополнительным показателям отобрав у аргентинцев итоговое первое место. Постепенно триколор набрали обороты в Серии А. Там начинали с пары поражений - по 1:2 с Форталезой и Фламенго. Но потом была только одна ничья, с Палмейрас на своем поле. Но остальные встречи в Бразилейрао получилось закончить победами, что и позволило подняться в группу лидеров текущей таблицы - на данный момент до Фламенго и Баии всего одно очко.

Статистика личных встреч

Пара довольно равная, и в 2023-м, подтверждая это, клубы обыгрывали друг друга на своих полях.

Прогноз

GGBET считает фаворитом, сугубо номинальным, гостей. Но и у хозяев есть свои козыри - рекомендуем присмотреться к обе забьют (коэффициент - 2,11).

Прогноз Sport.ua
Интернасьонал
14 июня 2024 -
02:00
Сан-Паулу
Обе команды забьют - Да 2.11 Сделать ставку
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Сан-Паулу Интернасьонал чемпионат Бразилии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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