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Чемпионат Бразилии
Фламенго
14.06.2024 02:00 - : -
Гремио
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Бразилия
13 июня 2024, 01:29 | Обновлено 13 июня 2024, 01:33
17
0

Фламенго – Гремио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Бразилии

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

13 июня 2024, 01:29 | Обновлено 13 июня 2024, 01:33
17
0
Фламенго – Гремио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine

14 июня на «Маракана» пройдет матч 8-го тура Серии А Бразилии, в котором «Фламенго» встретится с «Гремио». Поединок начнется в 02:00 по киевскому времени.

Фламенго

Команда в отрезке с 2019-го по 2022-й год по дважды выигрывала национальный чемпионат и Копу Либертадорес. После этого четвертое место в прошлогодней Бразилейрао выглядело как откат от позиций лидеров. Чтобы вернуться назад, на вершину, позвали Тите. У него достаточно многое получается. Весной получилось выиграть Лигу Кариока, чемпионат штата. А чуть позже бразильцы вышли в плей-офф Копы Либертадорес, правда, ограничившись 10-ю очками и вторым местом в группе. Нет проблем в кубке страны, но там в соперниках был в крайнем раунде некий Амазонас. И только в Серии А, начав с пары побед, потом прибавили пару ничьих при поражении дома Ботафого. Но, кажется, этот спад уже позади, ведь дальше последовали уверенные победы над Коринтианс и Васко да Гамой - последнюю разгромили 6:1.

Ставки на матч Фламенго – Гремио

Гремио

Клуб позапрошлый сезон провел в Серии В. Но, вернувшись в высший дивизион страны, сразу повели борьбу за трофей, в итоге уступив всего лишь в 2 очка Палмейрасу. Даже такой результат позволил начать в Копе Либертадорес с группового этапа, где бразильцы, начав с пары поражений, потом начали всех обыгрывать. В итоге даже без ничьей с Эстудиантесом на этой неделе бы вторая позиция никуда бы не делась. Ну, а в Серии А гранд, перед этим снова ставший чемпионом штата Гаушу, начал не лучшим образом. Начиналось все с 1:2 на поле Васко да Гамы, а потом, выиграв дома у Атлетико Паранаэнсе и Куябы (2:0 и 1:0), снова начали расстраивать болельщиков. Не получилось ни забить, ни взять очки ни с Баией, ни с Ред Булл Брагантино.

Статистика личных встреч

После трех поражений кряду, в октябре прошлого года, Гремио наконец-то выиграл очный матч - 3:2 дома.

Прогноз

GGBET считает фаворитом пары принимающую сторону, но оба в достаточно неплохой форме. Ставим на тотал больше 2,5 забитых голов (коэффициент - 1,85).

Прогноз Sport.ua
Фламенго
14 июня 2024 -
02:00
Гремио
Тотал голов больше 2.5 1.85 Сделать ставку
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Фламенго Гремио чемпионат Бразилии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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