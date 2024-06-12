ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь продлила контракт с опытным нападающим

Украинский форвард Ростислав Тарануха продлил контракт с ФК Оболонь на один год.

27-летний нападающий будет выступать в составе пивоваров до июня 2025 года.

В текущем сезоне Тарануха отыграл в 33 матчах, в которых забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу.

По итогам сезона Оболонь осталась в УПЛ, выиграв переходные матчи против Левого берега.