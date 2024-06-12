Украина. Премьер лига12 июня 2024, 23:17 | Обновлено 12 июня 2024, 23:42
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ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь продлила контракт с опытным нападающим
Ростислав Тарануха подписал новое соглашение до июня 2025 года
12 июня 2024, 23:17 | Обновлено 12 июня 2024, 23:42
173
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Украинский форвард Ростислав Тарануха продлил контракт с ФК Оболонь на один год.
27-летний нападающий будет выступать в составе пивоваров до июня 2025 года.
В текущем сезоне Тарануха отыграл в 33 матчах, в которых забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу.
По итогам сезона Оболонь осталась в УПЛ, выиграв переходные матчи против Левого берега.
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