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  4. МЮ предложил тен Хагу новый контракт. Тренер недоволен, но готов остаться
Англия
12 июня 2024, 21:54 |
492
0

МЮ предложил тен Хагу новый контракт. Тренер недоволен, но готов остаться

Наставник получит договор до 2027 года

12 июня 2024, 21:54 |
492
0
МЮ предложил тен Хагу новый контракт. Тренер недоволен, но готов остаться
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

По информации британских СМИ, «Манчестер Юнайтед» после того, как клуб решил не увольнять наставника Эрика тен Хага, предложил тренеру новый договор.

Сообщается, что со специалистом ведутся переговоры о продлении контракта на два года – до лета 2027 года. Тен Хаг хочет продолжать работу, поэтому готов продлить сотрудничество.

При этом тренер был недоволен тем, что клуб уже вел переговоры с другими наставниками до того, как публично заявил о доверии тен Хагу.

Минувший сезон АПЛ команда завершила на 8-й позиции и выиграла Кубок Англии.

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Иван Зинченко Источник: The Telegraph
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