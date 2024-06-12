Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роман ЯРЕМЧУК: «Догнал Реброва по голам в сборной? Это вдохновляет»
Чемпионат Европы
12 июня 2024, 21:13 |
404
0

Роман ЯРЕМЧУК: «Догнал Реброва по голам в сборной? Это вдохновляет»

Игрок забил 15 голов в национальной команде

12 июня 2024, 21:13 |
404
0
Роман ЯРЕМЧУК: «Догнал Реброва по голам в сборной? Это вдохновляет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Форвард сборной Украины Роман Яремчук в контрольном матче против Молдовы забил гол, который стал для него 15-м в составе национальной команды.

Роман догнал по этому показателю наставника сборной Сергея Реброва.

«Догнал Реброва по голам в сборной? Это вдохновляет, но форварды для того и играют, чтобы забивать. Главное, что мы прошли хорошую подготовку к Евро, а все эти цифры добавляют позитива. Если бы не травма Миколенко, то все было бы идеально. Надеюсь, с ним все в порядке».

«Эпизод Виталия не видел. Я с ним поговорил, и вроде бы не все так плохо. Соперник играл достаточно грубо, но мы провели хороший матч», – сказал Яремчук.

По теме:
Бабелюк рассказал, что такое сустав Лисфранка, который повредил Миколенко
Сыграет ли на Евро? Врач сборной Украины рассказал детали травмы Миколенко
ЗИНЧЕНКО – о травме Миколенко: Злой. Зачем это делать? Что-то доказываешь?
Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Молдовы по футболу Молдова - Украина Роман Яремчук
Иван Зинченко Источник: ВЗбирна
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Руслан КОСТЫШИН: «Украина может дойти до полуфинала Евро»
Футбол | 12 июня 2024, 15:39 7
Руслан КОСТЫШИН: «Украина может дойти до полуфинала Евро»
Руслан КОСТЫШИН: «Украина может дойти до полуфинала Евро»

Известный украинский тренер поделился ожиданиями от выступления «сине-желтых» на летнем турнире

Цыганков – о праздновании голов в Жироне: «Звездные войны — моя страсть»
Футбол | 12 июня 2024, 20:49 2
Цыганков – о праздновании голов в Жироне: «Звездные войны — моя страсть»
Цыганков – о праздновании голов в Жироне: «Звездные войны — моя страсть»

Виктор рассказал, что фанатеет от культовой кинофраншизы

Усик посоветовал дерзкому блогеру перестать заниматься боксом
Бокс | 12.06.2024, 12:15
Усик посоветовал дерзкому блогеру перестать заниматься боксом
Усик посоветовал дерзкому блогеру перестать заниматься боксом
ФОТО. Миколенко обратился к болельщикам после травмы в матче с Молдовой
Футбол | 11.06.2024, 23:47
ФОТО. Миколенко обратился к болельщикам после травмы в матче с Молдовой
ФОТО. Миколенко обратился к болельщикам после травмы в матче с Молдовой
Роналду забил 130-й гол за национальную сборную. Сколько у Месси?
Футбол | 12.06.2024, 07:23
Роналду забил 130-й гол за национальную сборную. Сколько у Месси?
Роналду забил 130-й гол за национальную сборную. Сколько у Месси?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Готовится к реваншу? Охранники вывели пьяного Фьюри из бара
ВИДЕО. Готовится к реваншу? Охранники вывели пьяного Фьюри из бара
11.06.2024, 08:34 17
Бокс
Легендарный Ибрагимович порекомендовал топ-клубу купить звезду из Украины
Легендарный Ибрагимович порекомендовал топ-клубу купить звезду из Украины
11.06.2024, 00:12 6
Футбол
Михаил МЕЛЬНИК: «Плотницкому и Ко не хватает не коммуникации, а совести»
Михаил МЕЛЬНИК: «Плотницкому и Ко не хватает не коммуникации, а совести»
11.06.2024, 10:50 47
Волейбол
Молдова – Украина – 0:4. Репетиция перед Евро-2024. Видео голов и обзор
Молдова – Украина – 0:4. Репетиция перед Евро-2024. Видео голов и обзор
11.06.2024, 21:45 1
Футбол
Мы все там были. Фанаты поддержали Фьюри, который упал пьяный возле бара
Мы все там были. Фанаты поддержали Фьюри, который упал пьяный возле бара
11.06.2024, 11:59 10
Бокс
Отношения с Карло испорчены. Топ-клуб с украинцем хочет купить Лунина
Отношения с Карло испорчены. Топ-клуб с украинцем хочет купить Лунина
12.06.2024, 10:19 5
Футбол
Разгром с травмой лидера защиты. Украина не заметила сопротивление Молдовы
Разгром с травмой лидера защиты. Украина не заметила сопротивление Молдовы
11.06.2024, 20:59 90
Футбол
Экс-игрок Динамо обвинил сборную Украины в неполучении звания героя рф
Экс-игрок Динамо обвинил сборную Украины в неполучении звания героя рф
11.06.2024, 11:22 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем