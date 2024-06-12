Роман ЯРЕМЧУК: «Догнал Реброва по голам в сборной? Это вдохновляет»

Форвард сборной Украины Роман Яремчук в контрольном матче против Молдовы забил гол, который стал для него 15-м в составе национальной команды.

Роман догнал по этому показателю наставника сборной Сергея Реброва.

«Догнал Реброва по голам в сборной? Это вдохновляет, но форварды для того и играют, чтобы забивать. Главное, что мы прошли хорошую подготовку к Евро, а все эти цифры добавляют позитива. Если бы не травма Миколенко, то все было бы идеально. Надеюсь, с ним все в порядке».

«Эпизод Виталия не видел. Я с ним поговорил, и вроде бы не все так плохо. Соперник играл достаточно грубо, но мы провели хороший матч», – сказал Яремчук.