Цыганков – о праздновании голов в Жироне: «Звездные войны — моя страсть»

В конце сезона чемпионата Испании хавбек «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков отпраздновал один из голов, подняв над головой световой меч из культовой серии фильмов Звездные войны.

«Звездные войны – моя вторая страсть. Футбол и Звездные войны. Если это можно скомбинировать, то я, конечно, очень рад. Это мой световой меч, я его принес. Я это хотел сделать в домашних матчах с «Барселоной» и «Вильярреалом», но там забить не смог».

«У меня коллекция, я фанат. Сделать что-то такое на Евро? Я думал над этим, посмотрим», — сказал Цыганков.

Виктор находится в составе сборной Украины, которая готовится к Евро-2024.