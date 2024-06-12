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  4. Цыганков – о праздновании голов в Жироне: «Звездные войны — моя страсть»
Испания
12 июня 2024, 20:49 |
138
0

Цыганков – о праздновании голов в Жироне: «Звездные войны — моя страсть»

Виктор рассказал, что фанатеет от культовой кинофраншизы

12 июня 2024, 20:49 |
138
0
Цыганков – о праздновании голов в Жироне: «Звездные войны — моя страсть»
ФК Жирона. Виктор Цыганков

В конце сезона чемпионата Испании хавбек «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков отпраздновал один из голов, подняв над головой световой меч из культовой серии фильмов Звездные войны.

«Звездные войны – моя вторая страсть. Футбол и Звездные войны. Если это можно скомбинировать, то я, конечно, очень рад. Это мой световой меч, я его принес. Я это хотел сделать в домашних матчах с «Барселоной» и «Вильярреалом», но там забить не смог».

«У меня коллекция, я фанат. Сделать что-то такое на Евро? Я думал над этим, посмотрим», — сказал Цыганков.

Виктор находится в составе сборной Украины, которая готовится к Евро-2024.

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Виктор Цыганков Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Иван Зинченко Источник: ВЗбирна
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