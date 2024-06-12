Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал контракт с новым тренером
Италия
12 июня 2024, 20:01 | Обновлено 12 июня 2024, 20:03
1438
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал контракт с новым тренером

Тиаго Мотта получил договор до лета 2027 года

12 июня 2024, 20:01 | Обновлено 12 июня 2024, 20:03
1438
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал контракт с новым тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Тиаго Мотта

Клуб Серии A «Ювентус» объявил о подписании контракта с тренером Тиаго Моттой. Договор рассчитан до лета 2027 года.

Мотта заменил Массимилиано Аллегри, который покинул команду в конце сезона. Мотта в минувшем чемпионате добился успеха со скромной «Болоньей».

Команда финишировала на 5-й позиции и впервые сыграет в Лиге чемпионов. Ранее 41-летний наставник работал в ПСЖ, «Дженоа» и «Специи».

По теме:
Форвард Манчестер Юнайтед согласился на переход в Ювентус
Именитый хавбек Ювентуса может перейти в Милан свободным агентом
Курс на красивый футбол? Что означает тренерская рокировка в ЛНЗ
Тиаго Мотта Ювентус чемпионат Италии по футболу Серия A назначение тренера
Иван Зинченко Источник: ФК Ювентус
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ноттингем Форест лидирует в гонке за защитником Шахтера
Футбол | 12 июня 2024, 19:02 2
Ноттингем Форест лидирует в гонке за защитником Шахтера
Ноттингем Форест лидирует в гонке за защитником Шахтера

Витао в ближайшее время может перебраться на Туманный Альбион

Очередной рекорд побит. Роналду покорилось невероятное достижение 
Футбол | 11 июня 2024, 23:33 0
Очередной рекорд побит. Роналду покорилось невероятное достижение 
Очередной рекорд побит. Роналду покорилось невероятное достижение 

Криштиану побил рекорд по количеству проведенных матчей 

ЦЫГАНЫК: «Мой отец – русский. После ляпа Филимонова выбросил телевизор»
Футбол | 12.06.2024, 12:57
ЦЫГАНЫК: «Мой отец – русский. После ляпа Филимонова выбросил телевизор»
ЦЫГАНЫК: «Мой отец – русский. После ляпа Филимонова выбросил телевизор»
Место Усика шокирует. Портал BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
Бокс | 12.06.2024, 07:32
Место Усика шокирует. Портал BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
Место Усика шокирует. Портал BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
Роналду забил 130-й гол за национальную сборную. Сколько у Месси?
Футбол | 12.06.2024, 07:23
Роналду забил 130-й гол за национальную сборную. Сколько у Месси?
Роналду забил 130-й гол за национальную сборную. Сколько у Месси?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик посоветовал дерзкому блогеру перестать заниматься боксом
Усик посоветовал дерзкому блогеру перестать заниматься боксом
12.06.2024, 12:15
Бокс
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
12.06.2024, 06:47
Футбол
Евро-2024. Группа А: Бундестим, нати, тартановая армия и венгры
Евро-2024. Группа А: Бундестим, нати, тартановая армия и венгры
11.06.2024, 11:04 8
Футбол
«Закрой рот». Экс-чемпион мира раскритиковал Фьюри после его боя с Усиком
«Закрой рот». Экс-чемпион мира раскритиковал Фьюри после его боя с Усиком
11.06.2024, 01:25 1
Бокс
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
12.06.2024, 10:14 7
Футбол
Молдова – Украина – 0:4. Репетиция перед Евро-2024. Видео голов и обзор
Молдова – Украина – 0:4. Репетиция перед Евро-2024. Видео голов и обзор
11.06.2024, 21:45 1
Футбол
Назван клуб, в который Перес продаст Лунина вместо трансфера в Атлетико
Назван клуб, в который Перес продаст Лунина вместо трансфера в Атлетико
11.06.2024, 03:11 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем