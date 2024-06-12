ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал контракт с новым тренером

Клуб Серии A «Ювентус» объявил о подписании контракта с тренером Тиаго Моттой. Договор рассчитан до лета 2027 года.

Мотта заменил Массимилиано Аллегри, который покинул команду в конце сезона. Мотта в минувшем чемпионате добился успеха со скромной «Болоньей».

Команда финишировала на 5-й позиции и впервые сыграет в Лиге чемпионов. Ранее 41-летний наставник работал в ПСЖ, «Дженоа» и «Специи».