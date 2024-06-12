Италия12 июня 2024, 20:01 | Обновлено 12 июня 2024, 20:03
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ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал контракт с новым тренером
Тиаго Мотта получил договор до лета 2027 года
12 июня 2024, 20:01 | Обновлено 12 июня 2024, 20:03
1438
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Клуб Серии A «Ювентус» объявил о подписании контракта с тренером Тиаго Моттой. Договор рассчитан до лета 2027 года.
Мотта заменил Массимилиано Аллегри, который покинул команду в конце сезона. Мотта в минувшем чемпионате добился успеха со скромной «Болоньей».
Команда финишировала на 5-й позиции и впервые сыграет в Лиге чемпионов. Ранее 41-летний наставник работал в ПСЖ, «Дженоа» и «Специи».
™️⚽ pic.twitter.com/fhFHegPUkm— JuventusFC (@juventusfc) June 12, 2024
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