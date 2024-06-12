Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Форвард Манчестер Юнайтед согласился на переход в Ювентус
Италия
12 июня 2024, 18:59 |
507
0

Форвард Манчестер Юнайтед согласился на переход в Ювентус

Мейсон Гринвуд готов перебраться в Серию А

12 июня 2024, 18:59 |
507
0
Форвард Манчестер Юнайтед согласился на переход в Ювентус
Getty Images/Global Images Ukraine. Мейсон Гринвуд

Форвард «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд, который провел нынешний сезон в аренде в «Хетафе», дал свое согласие на переход в «Ювентус». Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.

При этом с «Манчестер Юнайтед» по поводу стоимости трансфера «Старая синьора» пока что не договорилась. Английский клуб требует за 22-летнего форварда 50 миллионов евро. «Ювентус» готов дать лишь 30, и то только в случае продажи Федерико Кьезы либо Матиаса Соуле.

В нынешнем сезоне на счету Гринвуда 10 голов и 6 ассистов в 36 матчах за «Хетафе» во всех турнирах.

По теме:
Жирона ищет замену Цыганкову, Довбику и другим. В планах – 7-8 новичков
Ноттингем Форест лидирует в гонке за защитником Шахтера
Именитый хавбек Ювентуса может перейти в Милан свободным агентом
Мейсон Гринвуд Ювентус Манчестер Юнайтед трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ Джанлука Ди Марцио
Олег Дидух Источник: Джанлука Ди Марцио
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналду забил 130-й гол за национальную сборную. Сколько у Месси?
Футбол | 12 июня 2024, 07:23 7
Роналду забил 130-й гол за национальную сборную. Сколько у Месси?
Роналду забил 130-й гол за национальную сборную. Сколько у Месси?

Криштиану помог Португалии разгромить Ирландию 3:0, оформив дубль

Лунин оценил свою готовность к Евро-2024 после победы над Молдовой
Футбол | 12 июня 2024, 16:41 0
Лунин оценил свою готовность к Евро-2024 после победы над Молдовой
Лунин оценил свою готовность к Евро-2024 после победы над Молдовой

Андрей чувствует себя хорошо

Место Усика шокирует. Портал BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
Бокс | 12.06.2024, 07:32
Место Усика шокирует. Портал BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
Место Усика шокирует. Портал BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
ФОТО. Президентка Молдовы обратилась к сборной Украины после победы
Футбол | 11.06.2024, 21:30
ФОТО. Президентка Молдовы обратилась к сборной Украины после победы
ФОТО. Президентка Молдовы обратилась к сборной Украины после победы
Динамо сделало предложение по Герреро. Известна сумма, но есть нюанс
Футбол | 12.06.2024, 10:43
Динамо сделало предложение по Герреро. Известна сумма, но есть нюанс
Динамо сделало предложение по Герреро. Известна сумма, но есть нюанс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик назвал величайшего хевивейтера в истории бокса
Усик назвал величайшего хевивейтера в истории бокса
11.06.2024, 12:05 2
Бокс
Сергей РЕБРОВ – о матче с Молдовой, вратарях и ротации в сборной Украины
Сергей РЕБРОВ – о матче с Молдовой, вратарях и ротации в сборной Украины
10.06.2024, 19:08 27
Футбол
Довбик согласовал условия личного контракта с топовым клубом. Но есть нюанс
Довбик согласовал условия личного контракта с топовым клубом. Но есть нюанс
11.06.2024, 18:45 3
Футбол
Молдова – Украина – 0:4. Репетиция перед Евро-2024. Видео голов и обзор
Молдова – Украина – 0:4. Репетиция перед Евро-2024. Видео голов и обзор
11.06.2024, 21:45 1
Футбол
Разгром с травмой лидера защиты. Украина не заметила сопротивление Молдовы
Разгром с травмой лидера защиты. Украина не заметила сопротивление Молдовы
11.06.2024, 20:59 90
Футбол
Анчелотти заявил, что знает истинную причину ухода Клоппа из Ливерпуля
Анчелотти заявил, что знает истинную причину ухода Клоппа из Ливерпуля
10.06.2024, 16:49
Футбол
ФОТО. Миколенко обратился к болельщикам после травмы в матче с Молдовой
ФОТО. Миколенко обратился к болельщикам после травмы в матче с Молдовой
11.06.2024, 23:47 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем