Форвард Манчестер Юнайтед согласился на переход в Ювентус

Форвард «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд, который провел нынешний сезон в аренде в «Хетафе», дал свое согласие на переход в «Ювентус». Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.

При этом с «Манчестер Юнайтед» по поводу стоимости трансфера «Старая синьора» пока что не договорилась. Английский клуб требует за 22-летнего форварда 50 миллионов евро. «Ювентус» готов дать лишь 30, и то только в случае продажи Федерико Кьезы либо Матиаса Соуле.

В нынешнем сезоне на счету Гринвуда 10 голов и 6 ассистов в 36 матчах за «Хетафе» во всех турнирах.