Украина. Премьер лига12 июня 2024, 18:49 |
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УПЛ – в топ-10 чемпионатов по количеству игроков на Евро-2024
С запасом лидирует АПЛ
12 июня 2024, 18:49 |
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Украинская Премьер-лига занимает 9-е место по количеству игроков в сборных на чемпионате Европы – 15 футболистов. Лидирует АПЛ (96 игроков), топ-3 замыкают Серия A (91) и Бундеслига (75).
Интересно, что из Чемпионшипа (второй английский дивизион) на Евро-2024 поехали 18 игроков, а чемпионат Саудовской Аравии будет представлен 14 футболистами.
Сборная Украины на Евро стартует 17 июня матчем против Румынии.
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