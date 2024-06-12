УПЛ – в топ-10 чемпионатов по количеству игроков на Евро-2024

Украинская Премьер-лига занимает 9-е место по количеству игроков в сборных на чемпионате Европы – 15 футболистов. Лидирует АПЛ (96 игроков), топ-3 замыкают Серия A (91) и Бундеслига (75).

Интересно, что из Чемпионшипа (второй английский дивизион) на Евро-2024 поехали 18 игроков, а чемпионат Саудовской Аравии будет представлен 14 футболистами.

Сборная Украины на Евро стартует 17 июня матчем против Румынии.