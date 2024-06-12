ФОТО. Кто после Месси? МЛС опубликовала список самых продаваемых футболок

МЛС опубликовала список самых продаваемых футболок игроков чемпионата в 2024 году, а на первом месте ожидаемо находится форвард «Интер» Майами Лионель Месси.

На втором месте находится его нынешний и многолетний партнер по атаке в «Барселоне» Луис Суарес. Топ-3 замыкает еще один латиноамериканец – Лусиано Акоста из «Цинциннати».

Лига не указывает количество проданных футболок, но ранее сообщалось, что Месси лидирует в большим отрывом.

После 18 туров чемпионата «Интер» лидирует в таблице.