Major League Soccer12 июня 2024, 17:48 | Обновлено 12 июня 2024, 17:49
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ФОТО. Кто после Месси? МЛС опубликовала список самых продаваемых футболок
Впереди Месси и Суарес из Интера
12 июня 2024, 17:48 | Обновлено 12 июня 2024, 17:49
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МЛС опубликовала список самых продаваемых футболок игроков чемпионата в 2024 году, а на первом месте ожидаемо находится форвард «Интер» Майами Лионель Месси.
На втором месте находится его нынешний и многолетний партнер по атаке в «Барселоне» Луис Суарес. Топ-3 замыкает еще один латиноамериканец – Лусиано Акоста из «Цинциннати».
Лига не указывает количество проданных футболок, но ранее сообщалось, что Месси лидирует в большим отрывом.
После 18 туров чемпионата «Интер» лидирует в таблице.
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