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Major League Soccer
12 июня 2024, 17:48 | Обновлено 12 июня 2024, 17:49
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0

ФОТО. Кто после Месси? МЛС опубликовала список самых продаваемых футболок

Впереди Месси и Суарес из Интера

12 июня 2024, 17:48 | Обновлено 12 июня 2024, 17:49
102
0
ФОТО. Кто после Месси? МЛС опубликовала список самых продаваемых футболок
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

МЛС опубликовала список самых продаваемых футболок игроков чемпионата в 2024 году, а на первом месте ожидаемо находится форвард «Интер» Майами Лионель Месси.

На втором месте находится его нынешний и многолетний партнер по атаке в «Барселоне» Луис Суарес. Топ-3 замыкает еще один латиноамериканец – Лусиано Акоста из «Цинциннати».

Лига не указывает количество проданных футболок, но ранее сообщалось, что Месси лидирует в большим отрывом.

После 18 туров чемпионата «Интер» лидирует в таблице.

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Major League Soccer (MLS) Луис Суарес Лионель Месси Интер Майами
Иван Зинченко Источник: MLS
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