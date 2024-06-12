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12 июня 2024, 17:10 | Обновлено 12 июня 2024, 17:14
154
0

Смотри ЕВРО-2024 на MEGOGO при поддержке лицензионного букмекера GGBET

Евро-2024 состоится в Германии с 14 июня по 14 июля

12 июня 2024, 17:10 | Обновлено 12 июня 2024, 17:14
154
0
Смотри ЕВРО-2024 на MEGOGO при поддержке лицензионного букмекера GGBET

14 июня матч Германия — Шотландия откроет Чемпионат Европы по футболу — невероятный праздник футбола, которого ждали миллионы болельщиков по всему миру. Онлайн-трансляции всех матчей ЧЕ будут доступны эксклюзивно на MEGOGO. Партнером эксклюзивного транслятора выступает лицензионный букмекер GGBET.UA.

Евро-2024 состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. В турнире примут участие 24 сборных, разделенных на 6 групп. Матч-открытие соберет 67 тысяч болельщиков в Мюнхене, а финал пройдет на легендарном Олимпийском стадионе в Берлине. Выдающийся праздник футбола привлекает внимание миллионов фанатов во всем мире, которые принимают выходные, покупают билеты, бронируют отели, опустошают магазины сувениров и создают историю большого спорта вместе с футболистами. Нынешний чемпионат не станет исключением и объединит вокруг себя всю Европу!

Эксперты GGBET дают такой прогноз на победителя Евро.

Англия - 4,2
Франция - 4,5
Германия - 6,55
Испания - 9,1
Италия - 15,5
Наша сборная также примет участие в Евро, где встретится с командами Румынии (17:06), Словакии (21:06) и Бельгии (26:06). Украина не входит в число главных претендентов на победу, но мы верим в выход нашей сборной из группы (коэффициент 1,54) и, несмотря ни на что, будем поддерживать наших ребят.

GGBET.UA приглашает болеть за сборную Украины и предлагает мощный БОНУС до 150 000 гривен на чемпионат Европы. Смотрите трансляцию матчей в разделе «Спорт» на MEGOGO или по этой ссылке и держите линию на Евро вместе с GGBET.UA.

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