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Украина. Премьер лига
12 июня 2024, 17:11 |
887
1

Шахтер – в топ-20 клубов по количеству игроков на Евро-2024. Кто первый

Шахтер на турнире представят 7 игроков

12 июня 2024, 17:11 |
887
1
Шахтер – в топ-20 клубов по количеству игроков на Евро-2024. Кто первый
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

«Шахтер» по количеству игроков, которые заявлены за сборные на чемпионате Европы, находится на 18-й позиции среди всех клубов.

Из «Шахтера» на Евро-2024 поехали 7 игроков – шесть представителей в сборной Украины и один футболист в национальной команде Грузии.

Лидируют по этому показателя «Манчестер Сити» и «Интер» – по 13 игроков в сборных на Евро. Топ-3 замыкают «Реал» и ПСЖ – по 12 игроков.

В сборной Украины мадридскую команду представляет Андрей Лунин.

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сборная Украины по футболу Евро-2024 Шахтер Донецк Манчестер Сити Реал Мадрид Интер Милан
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Burevestnik
по приведеним даним визначаються і топ-чемпіонати, а саме:
представники збірних  від чемпіонатів
- Німеччини   47
- Англії       47
- Італії        47
- Іспанії     30
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