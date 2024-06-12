Шахтер – в топ-20 клубов по количеству игроков на Евро-2024. Кто первый

«Шахтер» по количеству игроков, которые заявлены за сборные на чемпионате Европы, находится на 18-й позиции среди всех клубов.

Из «Шахтера» на Евро-2024 поехали 7 игроков – шесть представителей в сборной Украины и один футболист в национальной команде Грузии.

Лидируют по этому показателя «Манчестер Сити» и «Интер» – по 13 игроков в сборных на Евро. Топ-3 замыкают «Реал» и ПСЖ – по 12 игроков.

В сборной Украины мадридскую команду представляет Андрей Лунин.