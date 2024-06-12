WTA12 июня 2024, 16:23 |
336
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Свёнтек не сыграет на турнире в Берлине. Ига назвала причину
Первая ракетка мира слишком устала после грунтового сезона
12 июня 2024, 16:23 |
336
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Первая ракетка мира Ига Свёнтек снялась с травяного турнира WTA 500 в Берлина.
«Из-за общей физической и психологической усталости после напряженных 9 недель, к сожалению, я вынуждена сняться с турнира в Берлине, чтобы отдохнуть и восстановиться», – сообщила полька.
Отметим, что во время грунтового сезона выиграла 21 из 22 матчей, завоевав титулы в Мадриде, Риме и на Ролан Гаррос.
Соревнования в Берлине состоятся с 17 по 23 июня.
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