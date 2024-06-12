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  4. Свёнтек не сыграет на турнире в Берлине. Ига назвала причину
WTA
12 июня 2024, 16:23 |
336
1

Свёнтек не сыграет на турнире в Берлине. Ига назвала причину

Первая ракетка мира слишком устала после грунтового сезона

12 июня 2024, 16:23 |
336
1
Свёнтек не сыграет на турнире в Берлине. Ига назвала причину
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Первая ракетка мира Ига Свёнтек снялась с травяного турнира WTA 500 в Берлина.

«Из-за общей физической и психологической усталости после напряженных 9 недель, к сожалению, я вынуждена сняться с турнира в Берлине, чтобы отдохнуть и восстановиться», – сообщила полька.

Отметим, что во время грунтового сезона выиграла 21 из 22 матчей, завоевав титулы в Мадриде, Риме и на Ролан Гаррос.

Соревнования в Берлине состоятся с 17 по 23 июня.

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Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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Олександр Науменко
"... після напружених 9 тижнів..." Дехто, після однієї, двох ігор, по півмісяця відпочиває і відновлюється.
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