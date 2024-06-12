Стала известна ситуация с задолженностью в Черноморце

По информации источника Sport.ua, долг ФК «Черноморец» перед членами команды составляет три месяца. Клуб не рассчитался не только за апрель и май текущего года, но и до сих пор не выплатил зарплату за июнь 2023 года.

Кроме того, «Черноморец» задолжал еще и две прошлогодние премиальные - за первую часть сезона 2023/24.

Не исключено, что именно финансовые проблемы могут стать одним из главных барьеров в желании потенциальных новичков перейти в одесский клуб.

Накануне теперь уже экс-вратарь «Черноморца» Олег Билык, который перешел в ровенский «Верес», заявил в СМИ, что до сих пор не получил за апрель-май предусмотренных контрактом денег. Этот футболист появился в одесской команде в третьей декаде июня прошлого года.

Ранее мы сообщали, что «Черноморец» нацелился на голкипера донецкого «Шахтера».