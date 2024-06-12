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Украина. Премьер лига
12 июня 2024, 16:08 |
296
0

Стала известна ситуация с задолженностью в Черноморце

Одесский клуб еще не выплатил футболистам зарплаты

12 июня 2024, 16:08 |
296
0
Стала известна ситуация с задолженностью в Черноморце
ФК Черноморец

По информации источника Sport.ua, долг ФК «Черноморец» перед членами команды составляет три месяца. Клуб не рассчитался не только за апрель и май текущего года, но и до сих пор не выплатил зарплату за июнь 2023 года.

Кроме того, «Черноморец» задолжал еще и две прошлогодние премиальные - за первую часть сезона 2023/24.

Не исключено, что именно финансовые проблемы могут стать одним из главных барьеров в желании потенциальных новичков перейти в одесский клуб.

Накануне теперь уже экс-вратарь «Черноморца» Олег Билык, который перешел в ровенский «Верес», заявил в СМИ, что до сих пор не получил за апрель-май предусмотренных контрактом денег. Этот футболист появился в одесской команде в третьей декаде июня прошлого года.

Ранее мы сообщали, что «Черноморец» нацелился на голкипера донецкого «Шахтера».

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Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд долги зарплаты финансы Олег Билык
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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