Руслан КОСТЫШИН: «Украина может дойти до полуфинала Евро»

Известный украинский тренер Руслан Костышин поделился ожиданиями от выступления национальной сборной Украины на летнем чемпионате Европы 2024 года:

«Мы не только выйдем из группы, но можем пробиться и в полуфинал. Все мы помним, что на предыдущем Евро мы вышли в четвертьфинал, где проиграли сборной Англии. Но тогда мы не выглядели так качественно, как сейчас. Да, в 2021 году мы заслуженно добрались до четвертьфинала, но это был максимум.

Сейчас практически все наши игроки выступают в топ-чемпионатах и там они на хорошем счету. Все они лидеры в своих командах, пожалуй, кроме Малиновского. Все наши футболисты востребованы в Европе, и они привыкли играть по два напряженных матча в неделю. Все увидели, что игроки национальной сборной Украины умеют играть в футбол А теперь у нас и мотивация зашкаливает – все хотят проявить себя на европейском уровне».

Ранее Руслан Костышин прокомментировал победу сборной Украины в товарищеском матче против национальной команды Молдовы (4:0).