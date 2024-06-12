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  4. Руслан КОСТЫШИН: «Украина может дойти до полуфинала Евро»
Чемпионат Европы
12 июня 2024, 15:39 |
425
2

Руслан КОСТЫШИН: «Украина может дойти до полуфинала Евро»

Известный украинский тренер поделился ожиданиями от выступления «сине-желтых» на летнем турнире

12 июня 2024, 15:39 |
425
2
Руслан КОСТЫШИН: «Украина может дойти до полуфинала Евро»
ФК Колос. Руслан Костышин

Известный украинский тренер Руслан Костышин поделился ожиданиями от выступления национальной сборной Украины на летнем чемпионате Европы 2024 года:

«Мы не только выйдем из группы, но можем пробиться и в полуфинал. Все мы помним, что на предыдущем Евро мы вышли в четвертьфинал, где проиграли сборной Англии. Но тогда мы не выглядели так качественно, как сейчас. Да, в 2021 году мы заслуженно добрались до четвертьфинала, но это был максимум.

Сейчас практически все наши игроки выступают в топ-чемпионатах и там они на хорошем счету. Все они лидеры в своих командах, пожалуй, кроме Малиновского. Все наши футболисты востребованы в Европе, и они привыкли играть по два напряженных матча в неделю. Все увидели, что игроки национальной сборной Украины умеют играть в футбол А теперь у нас и мотивация зашкаливает – все хотят проявить себя на европейском уровне».

Ранее Руслан Костышин прокомментировал победу сборной Украины в товарищеском матче против национальной команды Молдовы (4:0).

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Руслан Костышин сборная Украины по футболу Евро-2024
Дмитро Вербинський Источник: Sportarena
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ZANREGENT1993
Ага,уже против Польши товарняк сыграли...
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