Юрий ВИРТ: «Надеемся, что Украина сможет выйти из группы»

Главный тренер «Звягеля» Юрий Вирт поделился ожиданиями от выступления национальной сборной Украины на летнем Евро-2024.

– Как Вам вообще подготовка сборной в спаррингах и какие теперь вообще ожидания от сборной на Евро на фоне этих матчей?

– Это контрольные игры, подготовка к чемпионату. Хорошо, что сыграли три матча, этого достаточно. Все-таки есть надежда, что сборная Украины будет приятным сюрпризом на Евро. Надеемся, что команда сможет выйти из группы. Потом роль будет играть то, на кого попадем, но я с позитивом смотрю – есть опытный тренер, опытные футболисты, молодые футболисты. Можем рассчитывать, что выйдут из группы и могут пройти один-два раунда плей-офф.

Ранее Юрий Вирт определился с двумя игроками, которые могут заменить Виталия Миколенко.