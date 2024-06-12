Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий ВИРТ: «Надеемся, что Украина сможет выйти из группы»
Чемпионат Европы
12 июня 2024, 15:10 |
198
0

Юрий ВИРТ: «Надеемся, что Украина сможет выйти из группы»

Главный тренер «Звягеля» поделился ожиданиями от выступления «сине-желтых» на летнем турнире

12 июня 2024, 15:10 |
198
0
Юрий ВИРТ: «Надеемся, что Украина сможет выйти из группы»
УАФ. Юрий Вирт

Главный тренер «Звягеля» Юрий Вирт поделился ожиданиями от выступления национальной сборной Украины на летнем Евро-2024.

– Как Вам вообще подготовка сборной в спаррингах и какие теперь вообще ожидания от сборной на Евро на фоне этих матчей?

– Это контрольные игры, подготовка к чемпионату. Хорошо, что сыграли три матча, этого достаточно. Все-таки есть надежда, что сборная Украины будет приятным сюрпризом на Евро. Надеемся, что команда сможет выйти из группы. Потом роль будет играть то, на кого попадем, но я с позитивом смотрю – есть опытный тренер, опытные футболисты, молодые футболисты. Можем рассчитывать, что выйдут из группы и могут пройти один-два раунда плей-офф.

Ранее Юрий Вирт определился с двумя игроками, которые могут заменить Виталия Миколенко.

По теме:
Стала известна ситуация с задолженностью в Черноморце
Верес до конца недели определится по нескольким футболистам
Руслан КОСТЫШИН: «Украина может дойти до полуфинала Евро»
чемпионат Украины по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 Юрий Вирт Звягель Вторая лига Украины
Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпион мира, который критиковал Усика, назвал лучших боксеров в истории
Бокс | 11 июня 2024, 21:19 1
Чемпион мира, который критиковал Усика, назвал лучших боксеров в истории
Чемпион мира, который критиковал Усика, назвал лучших боксеров в истории

Джервонта Дэвис отметил Мухаммеда Али, Майка Тайсона и Флойда Мейвезера

ЦЫГАНЫК: «Мой отец – русский. После ляпа Филимонова выбросил телевизор»
Футбол | 12 июня 2024, 12:57 11
ЦЫГАНЫК: «Мой отец – русский. После ляпа Филимонова выбросил телевизор»
ЦЫГАНЫК: «Мой отец – русский. После ляпа Филимонова выбросил телевизор»

Известный журналист вспомнил, как этот момент повлиял на его семью

Очередной рекорд побит. Роналду покорилось невероятное достижение 
Футбол | 11.06.2024, 23:33
Очередной рекорд побит. Роналду покорилось невероятное достижение 
Очередной рекорд побит. Роналду покорилось невероятное достижение 
Жозе Моуриньо назвал своего фаворита на Золотой мяч
Футбол | 12.06.2024, 15:49
Жозе Моуриньо назвал своего фаворита на Золотой мяч
Жозе Моуриньо назвал своего фаворита на Золотой мяч
Место Усика шокирует. Портал BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
Бокс | 12.06.2024, 07:32
Место Усика шокирует. Портал BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
Место Усика шокирует. Портал BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Холифилд назвал свой самый памятный бой
Легендарный Холифилд назвал свой самый памятный бой
11.06.2024, 00:51
Бокс
Михаил МЕЛЬНИК: «Плотницкому и Ко не хватает не коммуникации, а совести»
Михаил МЕЛЬНИК: «Плотницкому и Ко не хватает не коммуникации, а совести»
11.06.2024, 10:50 46
Волейбол
Роналду забил 130-й гол за национальную сборную. Сколько у Месси?
Роналду забил 130-й гол за национальную сборную. Сколько у Месси?
12.06.2024, 07:23 6
Футбол
ФОТО. Президентка Молдовы обратилась к сборной Украины после победы
ФОТО. Президентка Молдовы обратилась к сборной Украины после победы
11.06.2024, 21:30 12
Футбол
Сергей РЕБРОВ – о матче с Молдовой, вратарях и ротации в сборной Украины
Сергей РЕБРОВ – о матче с Молдовой, вратарях и ротации в сборной Украины
10.06.2024, 19:08 27
Футбол
Анчелотти заявил, что знает истинную причину ухода Клоппа из Ливерпуля
Анчелотти заявил, что знает истинную причину ухода Клоппа из Ливерпуля
10.06.2024, 16:49
Футбол
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
12.06.2024, 06:47
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем