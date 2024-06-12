Яремчук провел 50-й матч за сборную Украины
В главной команде страны Яремчук дебютировал 6 сентября 2018 года
Матч с Молдовой (4:0) стал 50-м для 28-летнего нападающего Романа Яремчука в рядах национальной сборной. Он стал 6-м украинским легионером, достигшим этого рубежа.
В 29 встречах Яремчук представлял в главной команде страны бельгийский «Гент», в 10 – португальскую «Бенфику», в 7 – испанскую «Валенсию», в 4-х – бельгийский «Брюгге». 18 раз Роман выходил на поле в чемпионатах Европы, 12 – в Лиге наций, по 10 – в чемпионатах мира и товарищеских матчах. В 29 играх его задействовал Андрей Шевченко, в 11 – Александр Петраков, в 7 – Сергей Ребров, в 1-й – Руслан Ротань.
На рубеж «50 игр» Яремчук вышел через 5 лет 279 дней после дебюта в национальной дружине, который состоялся 6 сентября 2018 года в гостевом поединке с Чехией в Лиге наций (2:1).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Романа Яремчука за сборную Украины
|
Матч
|
Дата
|
Ранг
|
Клуб Яремчука
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
06.09.2018
|
ЛН
|
Гент
|
Чехия
|
2:1 (г)
|
10-й
|
10.09.2019
|
ТМ
|
Гент
|
Нигерия
|
2:2 (д)
|
20-й
|
24.03.2021
|
ЧМ
|
Гент
|
Франция
|
1:1 (г)
|
30-й
|
01.09.2021
|
ЧМ
|
Бенфика
|
Казахстан
|
2:2 (г)
|
40-й
|
21.09.2022
|
ЛН
|
Брюгге
|
Шотландия
|
0:3 (г)
|
50-й
|
11.06.2024
|
ТМ
|
Валенсия
|
Молдова
|
4:0 (г)
ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.
Игроки зарубежных клубов, проведшие наибольшее количество матчей за сборную Украины
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
Зенит (34), Бавария (41), Кайрат (4)
|
79
|
Андрей ВОРОНИН
|
Майнц (10), Кельн (4), Байер (29),
|
74
|
|
Ливерпуль (12), Герта (6), Динамо М (13)
|
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Милан (53), Челси (16)
|
69
|
Александр ЗИНЧЕНКО
|
Уфа (6), ПСВ (5), Манчестер Сити (41)
|
63
|
|
Арсенал (11)
|
|
Руслан МАЛИНОВСКИЙ
|
Генк (19), Аталанта (29), Марсель (4),
|
58
|
|
Дженоа (6)
|
|
Роман ЯРЕМЧУК
|
Гент (29), Бенфика (10), Брюгге (4),
|
50
|
|
Валенсия (7)
|
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Боруссия Д (7), Вест Хэм (32), Аль-Айн (6)
|
45
|
Евгений КОНОПЛЯНКА
|
Севилья (11), Шальке (26), Краковия (1)
|
38
|
Максим КАЛИНИЧЕНКО
|
Спартак М
|
36
|
Сергей РЕБРОВ
|
Тоттенхэм (18), Фенербахче (11)
|
29
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