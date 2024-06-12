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Сборная УКРАИНЫ
12 июня 2024, 12:30 | Обновлено 12 июня 2024, 12:50
88
0

Яремчук провел 50-й матч за сборную Украины

В главной команде страны Яремчук дебютировал 6 сентября 2018 года

12 июня 2024, 12:30 | Обновлено 12 июня 2024, 12:50
88
0
Яремчук провел 50-й матч за сборную Украины
УАФ

Матч с Молдовой (4:0) стал 50-м для 28-летнего нападающего Романа Яремчука в рядах национальной сборной. Он стал 6-м украинским легионером, достигшим этого рубежа.

В 29 встречах Яремчук представлял в главной команде страны бельгийский «Гент», в 10 – португальскую «Бенфику», в 7 – испанскую «Валенсию», в 4-х – бельгийский «Брюгге». 18 раз Роман выходил на поле в чемпионатах Европы, 12 – в Лиге наций, по 10 – в чемпионатах мира и товарищеских матчах. В 29 играх его задействовал Андрей Шевченко, в 11 – Александр Петраков, в 7 – Сергей Ребров, в 1-й – Руслан Ротань.

На рубеж «50 игр» Яремчук вышел через 5 лет 279 дней после дебюта в национальной дружине, который состоялся 6 сентября 2018 года в гостевом поединке с Чехией в Лиге наций (2:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Романа Яремчука за сборную Украины

Матч

Дата

Ранг

Клуб Яремчука

Соперник

Счет

1-й

06.09.2018

ЛН

Гент

Чехия

2:1 (г)

10-й

10.09.2019

ТМ

Гент

Нигерия

2:2 (д)

20-й

24.03.2021

ЧМ

Гент

Франция

1:1 (г)

30-й

01.09.2021

ЧМ

Бенфика

Казахстан

2:2 (г)

40-й

21.09.2022

ЛН

Брюгге

Шотландия

0:3 (г)

50-й

11.06.2024

ТМ

Валенсия

Молдова

4:0 (г)

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.

Игроки зарубежных клубов, проведшие наибольшее количество матчей за сборную Украины

Игрок

Клубы

Матчи

Анатолий ТИМОЩУК

Зенит (34), Бавария (41), Кайрат (4)

79

Андрей ВОРОНИН

Майнц (10), Кельн (4), Байер (29),

74

Ливерпуль (12), Герта (6), Динамо М (13)

Андрей ШЕВЧЕНКО

Милан (53), Челси (16)

69

Александр ЗИНЧЕНКО

Уфа (6), ПСВ (5), Манчестер Сити (41)

63

Арсенал (11)

Руслан МАЛИНОВСКИЙ

Генк (19), Аталанта (29), Марсель (4),

58

Дженоа (6)

Роман ЯРЕМЧУК

Гент (29), Бенфика (10), Брюгге (4),

50

Валенсия (7)

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Боруссия Д (7), Вест Хэм (32), Аль-Айн (6)

45

Евгений КОНОПЛЯНКА

Севилья (11), Шальке (26), Краковия (1)

38

Максим КАЛИНИЧЕНКО

Спартак М

36

Сергей РЕБРОВ

Тоттенхэм (18), Фенербахче (11)

29

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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