Яремчук провел 50-й матч за сборную Украины

Матч с Молдовой (4:0) стал 50-м для 28-летнего нападающего Романа Яремчука в рядах национальной сборной. Он стал 6-м украинским легионером, достигшим этого рубежа.

В 29 встречах Яремчук представлял в главной команде страны бельгийский «Гент», в 10 – португальскую «Бенфику», в 7 – испанскую «Валенсию», в 4-х – бельгийский «Брюгге». 18 раз Роман выходил на поле в чемпионатах Европы, 12 – в Лиге наций, по 10 – в чемпионатах мира и товарищеских матчах. В 29 играх его задействовал Андрей Шевченко, в 11 – Александр Петраков, в 7 – Сергей Ребров, в 1-й – Руслан Ротань.

На рубеж «50 игр» Яремчук вышел через 5 лет 279 дней после дебюта в национальной дружине, который состоялся 6 сентября 2018 года в гостевом поединке с Чехией в Лиге наций (2:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Романа Яремчука за сборную Украины

Матч Дата Ранг Клуб Яремчука Соперник Счет 1-й 06.09.2018 ЛН Гент Чехия 2:1 (г) 10-й 10.09.2019 ТМ Гент Нигерия 2:2 (д) 20-й 24.03.2021 ЧМ Гент Франция 1:1 (г) 30-й 01.09.2021 ЧМ Бенфика Казахстан 2:2 (г) 40-й 21.09.2022 ЛН Брюгге Шотландия 0:3 (г) 50-й 11.06.2024 ТМ Валенсия Молдова 4:0 (г)

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.

Игроки зарубежных клубов, проведшие наибольшее количество матчей за сборную Украины