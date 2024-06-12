Мирон МАРКЕВИЧ: «Украина на Евро-2024 точно должна выходить из группы»
Главный тренер «Карпат» поделился ожиданиями от выступления «сине-желтых» на летнем турнире
Главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич поделился ожиданиями от выступления национальной сборной Украины на летнем Евро-2024:
«Украина на Евро-2024 стопроцентно должна выходить из такой группы. У нас сейчас самая сильная сборная за все время Независимости. Даже сильнее той, что пробилась в 1/4 финала на чемпионате мира в Германии в 2006 году с Шевченко и Ребровым в составе. Главное, чтобы нам еще немного Фортуна улыбнулась, немного фарта не помешает. Команда Сергея Реброва может очень серьезно выстрелить на Евро-2024».
Ранее Мирон Маркевич прокомментировал победу сборной Украины в товарищеском матче против национальной команды Молдовы (4:0).
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