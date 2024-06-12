Лунин или Трубин? Вирт выбрал стартового голкипера сборной Украины на Евро
Главный тренер «Звягеля» считает, что преимущество на стороне голкипера «Реала»
Главный тренер «Звягеля» и бывший вратарь сборной Украины Юрий Вирт выбрал стартового голкипера «сине-желтых» на Евро-2024.
– Трубин и Лунин провели по одному спаррингу. Кто, по Вашему мнению, сейчас фаворит на роль первого номера сборной на Евро?
– Не думаю, что по этим двум играм будут решать. Но преимущество есть у Лунина.
– Из-за его клубного сезона?
– Конечно, он провел великолепный сезон. Выиграл и чемпионство, и Лигу чемпионов. Был, можно сказать, основным вратарем «Реала». Он заслужил своей игрой быть первым номером на Евро. Тем более, он провел стыковые матчи.
– А может ли иметь влияние то, что он в конце сезона получал меньше игровой практики?
– Не думаю, что если вратарь выбыл на 4 дня... Хотя, да, и меньше игровой практики было, не играл несколько последних матчей и финал Лиги чемпионов. Но считаю, что это не повлияет на его кондиции.
– Возможна ли вообще ротация голкиперов на таком турнире?
– Если третья игра против Бельгии не будет иметь турнирного значения – например, команда уже получит выход в 1/8 финала – то думаю, что ротация возможна, да. Трубин также заслужил сыграть на чемпионате. Но это только при условии, что игра с бельгийцами не будет иметь никакого значения.
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