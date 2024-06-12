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Чемпионат Европы
12 июня 2024, 12:30 | Обновлено 12 июня 2024, 13:03
1942
0

ФОТО. Как выглядит автобус сборной Украины на Евро-2024

В среду команда команда прибудет к месту постоянной дислокации

12 июня 2024, 12:30 | Обновлено 12 июня 2024, 13:03
1942
0
ФОТО. Как выглядит автобус сборной Украины на Евро-2024
УАФ

Украинская ассоциация футбола показала, как выглядит автобус, на котором будет перемещаться сборная на Евро-2024 в Германии.

Отметим, что 12 июня национальная команда прибудет к месту постоянной дислокации на Евро-2024 – городку Висбаден.

Календарь матчей сборной Украины в групповом раунде на Евро-2024

17.06. Румыния - Украина. «Арена Мюнхен». Мюнхен. 16:00

21.06. Словакия - Украина. «Дюссельдорф-Арена». Дюссельдорф. 16:00

26.06. Украина - Бельгия. «Арена Штутгарт». Штутгарт. 19:00

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Украинская ассоциация футбола сборная Украины по футболу Евро-2024 фото
Владимир Клепач Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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