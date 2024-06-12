ФОТО. Как выглядит автобус сборной Украины на Евро-2024

Украинская ассоциация футбола показала, как выглядит автобус, на котором будет перемещаться сборная на Евро-2024 в Германии.

Отметим, что 12 июня национальная команда прибудет к месту постоянной дислокации на Евро-2024 – городку Висбаден.

Календарь матчей сборной Украины в групповом раунде на Евро-2024

17.06. Румыния - Украина. «Арена Мюнхен». Мюнхен. 16:00

21.06. Словакия - Украина. «Дюссельдорф-Арена». Дюссельдорф. 16:00

26.06. Украина - Бельгия. «Арена Штутгарт». Штутгарт. 19:00