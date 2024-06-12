Спортврач спрогнозировал шансы Миколенко поехать на Евро

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк поделился обновленной информацией о травме защитника сборной Украины Виталия Миколенко и спрогнозировал его шансы поехать на Евро-2024:

«Вчера Виталию провели экстренную компьютерную томографию, а не МРТ, как сначала заявил Ребров. Это вполне правильная тактика, ведь при травмах голеностопа сначала следует исключить перелом. КТ быстрая и надежная методика, которая за несколько секунд выполняет фото и четко показывает костную ткань.

Еще вчера вечером Миколенко подтвердил Эндрю Тодосу, что «перелома нет». Новость хоть и хорошая, но его там никто и не подозревал... все ждем на состояние связочного аппарата сустава. Именно поэтому на сегодня запланировано МРТ-обследование, которое будет исследовать мягкие ткани – мышцы, связки, сухожилия.

Учитывая специфику МРТ и необходимое время для анализа, не думаю, что раньше вечера мы узнаем результаты обследования. А может и вообще завтра.

Прогнозирую, что Виталий таки полетит с командой в Германию и его будут мониторить изо дня в день. Травма все еще не кажется мне слишком серьезной, учитывая ее механизм и реакцию игрока».