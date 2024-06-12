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  4. МАРКЕВИЧ: «Против Молдовы вышел максимально приближенный к основе состав»
Чемпионат Европы
12 июня 2024, 11:21 |
412
0

МАРКЕВИЧ: «Против Молдовы вышел максимально приближенный к основе состав»

Главный тренер «Карпат» оценил индивидуальное выступление некоторых футболистов

12 июня 2024, 11:21 |
412
0
МАРКЕВИЧ: «Против Молдовы вышел максимально приближенный к основе состав»
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич оценил индивидуальное выступление некоторых футболистов в товарищеском матче сборной Украины против национальной команды Молдовы (4:0).

– Кто лучший игрок матча против Молдовы?

– Знаете, против Молдовы все хорошо играли. Именно командная игра, взаимодействие мне понравилась больше всего. Так вот, не думаю, что выделить кого-то будет уместным.

– Георгий Судаков по системе гол плюс пас имеет три пункта: дважды ассистировал, один раз забил. Разве не заслуживает «Льва матча»?

– Хорошо Судаков сыграл, согласен. Однако и Роман Яремчук очень качественно отработал то игровое время, которое имел. Гол хороший забил. Тарас Степаненко на высоком уровне сыграл. Против Молдовы вышел состав, который максимально приближен к основному. Думаю, что на 90 процентов это та стартовая одиннадцатка, которую мы увидим в первой игре на Евро-2024 против Румынии. Максимум будет одно-два изменения. Артем Довбик, например, может начать со старта.

– Во время первого гола Украины в исполнении Яремчука немного потерялся защитник Молдовы, Ваш подопечный по «Карпатам» Владислав Бабогло. «Напхаете» ему, как во Львов вернется?

– Да какое там немного, хорошо так. Нельзя такие ошибки допускать. Знаете, я смотрел не одну игру молдаван и видел, что они могут играть намного лучше. Как по мне, против Украины Молдова провела худшую свою игру за последние два года. В отборе на Евро-2024 они разве Чехии 0:3 проиграли.

– Как Вам Николай Шапаренко в опорной зоне? Я был немного в ступоре, когда увидел динамовца в паре с Тарасом Степаненко именно на этой позиции.

– Это вопрос к Реброву. Не знаю, как и комментировать. Он рядом с игроками сейчас находится каждый день, ему виднее. Чисто тренерское решение. Но я не сказал бы, что динамовец сильно потерялся в центре полузащиты.

– Наконец мы увидели в игре Андрея Лунина, но работы у него было мало: два удара в створ ворот.

– Так и есть, вы все правильно сказали. Лунин больше стоял, чем играл. Ударов, работы у него практически не было. Будет ли Андрей основным на Евро? Здесь 50 на 50: или Лунин, или Трубин. Выбирать Реброву. Мы-то узнаем совсем скоро, через пять дней.

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Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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