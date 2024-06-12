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Чемпионат Европы
12 июня 2024, 11:28 | Обновлено 12 июня 2024, 11:29
168
0

Степан ЮРЧИШИН: «Победа над Молдовой придаст уверенности Украине»

Бывший нападающий прокомментировал победу Украины над Молдовой

12 июня 2024, 11:28 | Обновлено 12 июня 2024, 11:29
168
0
Степан ЮРЧИШИН: «Победа над Молдовой придаст уверенности Украине»
УАФ

Бывший украинский нападающий и действующий директор львовских «Карпат» Степан Юрчишин прокомментировал победу сборной Украины в товарищеском матче против национальной команды Молдовы (4:0).

– Победили сине-желтые своего соперника убедительно. Если говорить в целом, то действовала сборная Украины неплохо. Мне понравилось. Приятно было смотреть, как наша команда двигалась, играла в одно касание, держала мяч. Было видно, что подопечные Сергея Реброва на голову сильнее соперника. Хотя сборная Молдовы – команда не слишком высокого уровня, но все равно добытый результат воспринимается положительно. Главное, что удалось забить, что вселяет надежду. Надеюсь, к первым играм чемпионата Европы эта победа придаст нашей сборной большей уверенности.

– Насколько состав, который выставил на этот матч Сергей Ребров, совпал с Вашими ожиданиями?

– Трудно сказать, ведь в кадровом арсенале Украины много исполнителей. Возможно это касалось только линии атаки Яремчук – Довбик. Но в этом матче и Яремчук забил в первом тайме, и Довбик забил после перерыва. Все же второй из них в испанской Ла Лиге имел больше игрового времени, больше забил и стал лучшим бомбардиром. Я думаю, что более менее именно такой состав и будет играть в матчах чемпионата Европы.

– Как Вы думаете, какой может быть планка для сборной Украины на Евро-2024?

– Могу сказать, что с таким составом можно смотреть с оптимизмом. Лично мне хотелось бы, чтобы команда дошла как можно дальше. Очень далеко. Но все зависит для наших ребят от уверенности в себе. Хочется надеяться, что игра в Кишиневе вдохновит их на хороший результат. Уверен, что предварительной задачей у сборной Украины будет выход из группы. Наша многострадальная страна заслужила, чтобы национальная команда подарила всем нам большую радость, ведь в такое трудное время это очень необходимо. Хочется, чтобы наши футболисты дали еще больше уверенности нашему народу и добавили хорошего настроения ВСУ.

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Дмитро Вербинський Источник: UA-Football
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